BTS '그래미 보이콧' 통했나…결국 '아시안 팝' 부문 재검토

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 '그래미 출품 거부' 이후 그래미 어워즈가 논란이 된 '최우수 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스' 부문을 재검토하기로 했다.

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BTS가 "음악이 지역이나 언어로 구분되지 않기를 바란다"며 올해 그래미 출품을 거부한 지 약 2주 만에 그래미를 주관하는 레코딩 아카데미가 비판 여론을 수용하는 움직임을 보인 것이다.

14일(현지시간) 외신에 따르면 레코딩 아카데미 CEO 하비 메이슨 주니어는 성명을 통해 최근 신설한 '최우수 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스' 부문을 둘러싼 음악계의 우려에 대해 입장을 밝혔다.

메이슨 주니어는 그래미가 모든 음악계 종사자를 위해 존재하며 어떠한 목소리나 공동체도 간과되거나 오해받지 않도록 하는 것이 자신들의 역할 중 하나라고 강조했다.

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이어 지난 2주 동안 수많은 관계자들과 이야기를 나눈 결과, 그래미 측의 포용 의도와 별개로 일부 아티스트들이 새 부문이 자신들의 음악을 원하는 방식으로 대변하지 못한다고 느끼고 있다는 점을 확인했다고 밝혔다.

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그러면서 자신 역시 음악가인 만큼 이러한 목소리를 진지하게 받아들이고 있다고 강조했다.

레코딩 아카데미는 여기서 한발 더 나아가 전체 이사회와 시상 및 후보 지명 위원회를 소집해 새 부문을 도입하는 과정 자체에 대해서도 의견을 구할 예정이다.

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또 메이슨 주니어를 비롯한 그래미 관계자들은 K팝과 J팝, C팝, 인도 음악 등을 대표하는 아티스트 및 업계 관계자들과 논의를 진행해온 것으로 전해졌다.

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사실상 '아시안 팝'이라는 하나의 이름으로 아시아 음악을 묶는 것이 적절한지를 둘러싼 비판을 재검토하겠다는 의미다. 다만 현재까지 해당 부문의 폐지나 명칭 변경 등 구체적인 조정안이 확정된 것은 아니다.

이번 움직임이 더욱 눈길을 끄는 것은 BTS가 앞서 그래미 출품 자체를 거부했기 때문이다.

레코딩 아카데미는 앞서 제69회 그래미 어워즈부터 '최우수 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스'를 비롯한 새로운 부문을 도입한다고 발표했다.

해당 부문은 K팝, J팝, C팝 등을 포함해 아시아 시장에서 탄생하거나 널리 인정받는 팝 음악 가운데 하나 이상의 아시아 언어를 의미 있게 사용한 퍼포먼스를 대상으로 한다.

하지만 발표 직후 일각에서는 세계 음악시장에서 이미 주류로 자리 잡은 K팝 등 아시아 음악을 별도의 지역 부문으로 분리하는 것이 오히려 '포용'이 아닌 '구분 짓기'가 될 수 있다는 지적이 제기됐다.

이런 가운데 BTS는 지난달 29일 멤버 7명 모두 SNS를 통해 올해 그래미에 음악을 출품하지 않겠다고 선언했다.

BTS는 "음악이 지역이나 언어로 구분되기보다 음악 그 자체로 들리고 사랑받을 수 있기를 바란다"는 뜻을 밝히며 출품 거부 이유를 설명했다.

당시 메이슨 주니어는 BTS의 결정에 "안타깝다"면서도 창작자로서 이들의 결정을 이해하고 존중한다고 밝혔다. 동시에 아시안 팝 부문은 아시아에서 탄생하는 팝 음악의 깊이와 다양성, 성장을 기념하고 아시아 아티스트들에게 더 많은 조명을 비추기 위한 취지라고 설명했다.

그럼에도 논란이 계속되고 BTS까지 출품을 거부하자 약 2주 만에 그래미 측이 음악계의 의견을 다시 수렴하고 부문 신설 과정까지 들여다보겠다는 입장을 내놓게 됐다.

다만 BTS가 이번 입장 변화의 유일한 원인이라고 단정하기는 어렵다. 그래미 측 역시 지난 2주 동안 여러 아티스트와 업계 관계자들의 의견을 들었다고 밝힌 만큼, 아시아 음악계 전반에서 제기된 문제의식이 영향을 미친 것으로 보인다.

그래미가 논란의 '아시안 팝' 부문을 실제로 수정하거나 폐지할지, BTS의 출품 거부 결정에도 변화가 생길지 관심이 쏠린다.

narusi@sportschosun.com