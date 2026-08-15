기은세, 바르셀로나 도착하자마자 '새똥 날벼락'…"운수 대통할 거야"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 기은세가 스페인 바르셀로나 여행 첫날부터 뜻밖의 '새똥 봉변'을 당했다.

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기은세는 15일 자신의 SNS에 "바르셀로나 첫날"이라며 스페인 여행 중 찍은 여러 장의 사진과 함께 근황을 공개했다.

마요르카로 넘어가기 전 바르셀로나에서 3박을 보내기로 했다는 기은세는 도착 직후부터 특별한 경험을 했다고 전했다.

그는 "도착하자마자 개기일식을 보고, 12년 전 못 들어가 본 파밀리아 성당을 들어가보려고 가이드도 신청했다"고 밝혔다.

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12년 만에 다시 찾은 바르셀로나에서 과거 들어가 보지 못했던 성당 방문까지 야심 차게 준비했지만, 예상하지 못한 일이 벌어졌다.

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기은세는 "성당 입구에서 설명 듣다가 머리에 새똥도 맞았다"고 고백해 웃음을 자아냈다.

여행 첫날부터 벌어진 황당한 봉변에도 기은세는 특유의 긍정적인 반응을 보였다.

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그는 "앞으로 운수 대통할 거라 믿어보며"라며 웃는 이모티콘을 덧붙여 뜻밖의 행운을 기대했다.

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공개된 사진 속 기은세의 바르셀로나 여행 패션도 눈길을 끌었다. 기은세는 푸른색 오프숄더 크롭톱에 짙은 색 하의를 매치하고 선글라스와 붉은색 가방으로 포인트를 줬다. 휴양지 분위기가 물씬 풍기는 스타일링과 여유로운 모습이 시선을 사로잡았다.

바르셀로나에서 새로운 '맛의 세계'에도 눈을 떴다.

기은세는 현지에서 젤라또를 맛본 뒤 "그나저나 젤라또 맛있는 거 1도 모르던 1인. 한입 먹고 깜짝 놀란 맛도리 젤라또"라며 만족감을 드러냈다.

이어 "이번 바셀은 꼭 맛집 하나 성공하고 가리"라며 남은 여행에서 맛집 탐방에 대한 의욕도 드러냈다.

12년 만에 다시 찾은 바르셀로나에서 개기일식부터 새똥 봉변, 예상 밖의 젤라또 발견까지 다채로운 여행을 즐기고 있는 기은세의 유쾌한 근황이 눈길을 끈다.

narusi@sportschosun.com