16개 시·도 대표 총출동…대통령배 KeG, 경주서 아마추어 e스포츠 '왕중왕' 가린다

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대한민국 아마추어 e스포츠의 지역 대항전이 경주에서 막을 올렸다.

전국 16개 광역시·도 대표 선수들이 한자리에 모여 대통령상을 놓고 경쟁하면서 지역 e스포츠의 저변과 유망주 발굴을 위한 무대가 다시 펼쳐졌다. '제18회 대통령배 아마추어 이스포츠 대회(대통령배 KeG)' 전국 결선이 15일 경북 경주시 경주실내체육관에서 개막, 16일까지 이틀간 진행된다.

개회식에는 최원석 문화체육관광부 게임콘텐츠산업과장, 주낙영 경주시장, 김영만 한국e스포츠협회장, 임활 경주시의회 의장, 정지영 경주문화재단 대표이사와 전국 16개 시·도 대표 선수단 등 약 300명이 참석했다.

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대통령배 KeG는 프로 선수 중심의 e스포츠 대회와 달리 지역 단위에서 아마추어 선수를 발굴하고 경쟁 경험을 제공하는 데 초점을 맞춘 대회다. 특히 각 지역 대표가 참가하는 구조를 통해 지역 e스포츠 생태계를 연결하는 역할도 해왔다. 올해 전국 결선에서는 '이터널 리턴', '브롤스타즈', 'FC 온라인', '리그 오브 레전드' 등 4개 정식종목과 '뿌요뿌요 e스포츠' 전략종목까지 모두 5개 종목에서 경쟁이 펼쳐진다.

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종목별 우승 지역에는 문화체육관광부장관상이 주어진다. 여기에 정식종목 순위 점수를 합산해 종합 우승 지역을 가리고, 가장 높은 점수를 받은 지역에는 대통령상과 트로피가 수여된다. 총상금은 2800만원이다.

지역간 경쟁이라는 대회의 특성상 개별 종목 우승만큼이나 종합 순위 경쟁도 중요하다. 한 종목의 성적에 의존하기보다 여러 종목에서 고르게 성적을 내야 대통령상에 도달할 수 있기 때문이다.

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아마추어 e스포츠의 기반을 넓히기 위한 현장 프로그램도 마련됐다. 경주실내체육관에서는 이틀간 '이터널 리턴', '브롤스타즈', '뿌요뿌요 e스포츠' 체험존과 클린 e스포츠 캠페인 부스 등이 운영된다. 경주시는 이번 대회를 계기로 e스포츠와 지역 문화·관광 콘텐츠를 결합하는 데도 힘을 싣는다. 경주 워터풀 페스티벌은 15일부터 전국장애인e스포츠대회가 열리는 23일까지 이어져 e스포츠 대회와 지역 축제를 연계한다.

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최원석 문체부 게임콘텐츠산업과장은 "e스포츠가 2022년 항저우아시안게임에 이어 2026년 아이치-나고야 아시안게임에도 정식종목으로 채택된 만큼 대한민국이 e스포츠 종주국의 위상을 이어가고 국제 무대를 선도하기 위해서는 아마추어 e스포츠 활성화와 생태계 조성이 중요하다"며 "지역 대회를 확대하고 기반시설 확충과 인력 양성 등을 통해 e스포츠 생태계 구축에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.

주낙영 경주시장도 "e스포츠는 사람들을 하나로 연결하는 세계적인 스포츠로 성장했다"며 "아마추어 선수들이 더 좋은 환경에서 꿈을 키우고 e스포츠가 누구나 함께 즐기는 생활문화 스포츠로 자리매김할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.

대통령배 KeG는 지역 e스포츠의 균형 발전과 유망주 발굴, 아마추어 저변 확대를 목표로 매년 열리고 있다. 정부가 주최하는 전국 단위 아마추어 e스포츠 대회 가운데 매년 개최되는 세계 유일의 대회라는 점에서도 상징성이 있다.

프로 e스포츠가 글로벌 시장에서 산업적 가치를 키워가는 가운데 그 밑바탕에서는 지역과 아마추어 선수들의 경쟁 무대가 꾸준히 이어지고 있다. 18회째를 맞은 대통령배 KeG가 단순한 지역 대항전을 넘어 차세대 e스포츠 선수와 지역 생태계를 발굴하는 플랫폼으로 계속 자리매김할 수 있을지 기대된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com