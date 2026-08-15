'김기리♥' 문지인, 만삭에 이사하더니.."중간에 출산까지, 너무 힘들다"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 문지인이 만삭에 이사와 출산을 동시에 준비, 정신없는 일상을 공개했다.

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15일 '지인의 지인' 유튜브 채널에는 '저희 이사 가요!! 한 달 보관 이사+중간에 출산까지.. 인생은 정말 알 수 없음!!'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

문지인은 이사 가기 전 날 "결혼 3년 차가 됐는데 첫 신혼집의 마지막 밤이 됐다. 한 달 정도 보관 이사를 하고 한 달 뒤 리모델링한 두 번째 집으로 간다"라고 설명했다.

여러 짐이 뒤섞인 거실을 카메라에 비춘 그는 "한 달 동안 밖에서 떠돌이 할 가방을 하나도 안 쌌는데 출산 가방도 안 쌌다"라며 눈을 질끈 감았다.

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문지인은 만삭 배를 이끌고 부랴부랴 출산 가방을 싸기 시작했고 "만삭에 준비하려니까 너무 힘들다"라며 체력적인 부담감을 호소했다.

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이사 당일에도 문지인은 "제가 일하는 것도 아닌데 너무 힘들다"라며 지친 모습을 보였다. 이어 "말이 안되는 스케줄이다. 임산부가 아니었어도 이건 엄청 힘든 거다. 친정집에서 3일 머문 후 2주간 숙소에서 지낼 예정이다. 이후 출산을 하고 산후조리원에 가야 한다"라며 새 집에 이사하기 전 출산까지 해야하는 까마득한 일정에 대한 부담감을 드러냈다.

한편 김기리, 문지인은 2024년 결혼했으며 지난 10일 득남했다.

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joyjoy90@sportschosun.com