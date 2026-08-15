"공개 망신 주냐" 유재석, 정준하에 정색…'소장→내용증명'까지 등장

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[스포츠조선 김준석 기자] 유재석이 정준하의 공개적인 지적에 또다시 '모욕감'을 호소했다.

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지난 방송에서 '소장'까지 언급했던 두 사람의 티격태격이 이번에는 '내용증명'으로 번졌다.

15일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 '휘파람 라이더스'의 두 번째 정모가 펼쳐졌다.

이날 멤버들은 한자리에 모여 빙수를 먹으며 이야기를 나눴다. 그러던 중 정준하가 유재석의 얼굴을 유심히 바라보다 "앞니에 팥이 끼었다"고 지적했다.

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여럿이 있는 자리에서 예상치 못한 지적을 받은 유재석은 곧바로 발끈했다. 그는 "나 모욕감을 느꼈다"며 당황한 모습을 보인 데 이어 "수치심과 모욕감을 느꼈다"고 거듭 강조했다.

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유재석의 반응을 지켜보던 허경환은 "내용증명 보내야겠다"며 그의 편을 들었다.

앞서 유재석과 정준하는 지난 방송에서도 비슷한 상황으로 웃음을 안긴 바 있다.

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당시 정준하가 유재석의 입을 손으로 잡자 유재석은 "개인적인 모멸감을 느꼈다. 소장 갈 예정이다"라며 법적 대응을 연상시키는 농담으로 맞받아쳤다.

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지난번 '소장'에 이어 이번에는 '내용증명'까지 등장한 셈이다.

유재석은 정준하를 향해 "공개적으로 망신을 주는 거 아니냐"며 서운함을 드러냈다.

그러자 정준하는 단순히 앞니에 팥이 낀 사실을 알려준 것이라는 듯 "그게 아니라 회전문에 끼었다"고 해명했다. 유재석의 앞니 사이에 낀 팥을 '회전문에 낀 것'에 비유하며 오히려 한술 더 뜬 것.

유재석은 정준하의 기막힌 표현에 "회전문?"이라고 되물으며 정색했다. 팥이 꼈다는 공개 지적도 모자라 '회전문'이라는 표현까지 더해지자 유재석의 당황스러운 표정은 더욱 짙어졌다.

두 사람의 티격태격을 지켜보던 허경환은 이번에는 갑자기 유재석에게 "매력적이다"라며 칭찬을 건넸다. 예상치 못한 말에 유재석의 마음도 금세 풀리면서 현장에 웃음이 이어졌다.

narusi@sportschosun.com