강민경, 英 식당서 마주친 월드스타에 '발동동'..."인사하고 싶었지만"

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[스포츠조선 김준석 기자] 다비치 강민경이 스코틀랜드 여행 중 세계적인 팝스타 찰리 푸스를 우연히 마주치는 놀라운 경험을 했다.

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최근 강민경의 유튜브 채널에는 '스코틀랜드에서 혼자 고독한 생일잔치'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 홀로 스코틀랜드 여행에 나선 강민경의 모습이 담겼다.

에든버러의 한 식당을 찾아 여유롭게 식사를 즐기던 강민경은 문득 맞은편에 앉아 있는 한 남성을 유심히 바라봤다.

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낯익은 얼굴에 강민경은 "어디서 많이 본 분이 건너편에 있다"며 휴대전화를 꺼냈다.

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강민경이 검색한 사람은 다름 아닌 미국의 유명 싱어송라이터 찰리 푸스였다. 설마 하는 마음에 그의 얼굴을 검색해 비교해본 강민경은 SNS까지 확인하며 '본인 확인'에 나섰다.

그런데 찰리 푸스의 SNS를 확인한 결과 실제로 그가 당시 에든버러에 머물고 있다는 사실을 알게 됐다. 여행지 식당에서 우연히 세계적인 팝스타와 마주 앉게 된 셈이다.

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찰리 푸스의 팬인 강민경에게도 쉽게 찾아오기 힘든 기회였다.

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강민경은 팬이라고 인사를 건네고 싶은 마음을 내비쳤지만 선뜻 자리에서 일어나지는 않았다.

그는 "편하게 쉬고 계신 것 같은데 부담스러워하시겠지"라며 고민 끝에 찰리 푸스에게 다가가지 않았다.

유명 가수인 강민경이 해외여행 중 자신보다 먼저 상대방의 편안한 시간을 배려하는 모습이 눈길을 끌었다.

이후 강민경은 에든버러 곳곳을 둘러보며 혼자만의 여행을 이어갔다. 현지 음식을 맛보는가 하면 장소에 따라 다양한 스타일의 여행 패션을 선보이며 여유로운 시간을 보냈다.

특히 이번 여행은 강민경의 생일과도 맞물렸다. '혼자 고독한 생일잔치'라는 영상 제목처럼 홀로 여행을 즐기던 중 예상하지 못한 찰리 푸스와의 만남까지 더해지며 특별한 추억을 남기게 됐다.

narusi@sportschosun.com