리센느 원이, 인기 실감은 '소고기'로..."가격·부위 상관없이 먹어"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 리센느 원이가 달라진 식사 메뉴를 통해 높아진 인기를 실감하고 있다고 밝혔다. 이제는 가격이나 부위를 따지지 않고 소고기를 먹을 수 있다는 것.

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15일 방송된 tvN 예능 프로그램 '놀라운 토요일'에는 리센느 원이, 제나, 리브가 출연해 입담을 뽐냈다.

이날 원이는 최근 인기를 실감하느냐는 질문에 "지금 이 자리에서 실감하고 있다. 양옆에 계신 선배님들이 너무 대단하신 분들이라"라며 '놀라운 토요일' 출연에 감격한 모습을 보였다.

하지만 일상에서 인기를 더욱 확실하게 체감하는 순간도 있었다. 바로 식사 메뉴를 고를 때였다.

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원이는 "소고기를 가격, 부위 상관없이 항상 먹을 수 있다"며 "(대표님이) 신경 안 쓰고 그냥 먹으라고 하신다"고 자랑했다. 활동을 이어가며 높아진 인기만큼 식사 메뉴에도 변화가 생긴 셈이다.

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이를 들은 붐은 소녀시대로 정상의 인기를 누려온 태연에게 "이 모든 걸 경험해 본 게 태연인데, 그때 기쁨을 느꼈느냐"고 물었다.

그러자 태연은 "처음엔 김밥"이라고 답해 웃음을 자아냈다.

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리센느 멤버들도 데뷔 초 식단을 떠올렸다. 제나는 "저도 달걀"이라고 했고, 리브는 "전 곤약젤리"라고 밝혔다. 다만 리브는 "지금은 마음껏 먹는다"고 덧붙여 달라진 상황을 전했다.

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narusi@sportschosun.com