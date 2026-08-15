이수연, '아침마당' 참가자에서 'KBS의 딸'로..하춘화→안성훈 칭찬 릴레이

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[스포츠조선 이게은기자] 트로트 신동 이수연이 자신의 이름을 내건 코너를 선보이며 후배 신동들과 특별한 시간을 보냈다.

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지난 14일 이수연의 유튜브 채널 '국보 이수연'에서는 5일 방송된 KBS 2TV '아침마당'의 비하인드 스토리가 오픈됐다.

지난해 '신동 트롯 아이돌 국민경선대잔치'에서 우승하며 트로트계의 미래로 주목받은 이수연은 이번 방송을 통해 자신의 이름을 내건 코너 '하춘화&이수연의 신동을 찾아라'를 론칭, 후배 신동 25명을 소개하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

이수연은 "KBS의 많은 프로그램에 출연하며 제작진분들로부터 'KBS의 딸'이라는 애칭을 얻었다"며 '아침마당'을 비롯해 '전국노래자랑', '가요무대', '불후의 명곡', MC로 활약했던 '공부와 놀부' 등 KBS와의 인연을 회상했다. 특히 자신을 스타로 발굴해 준 '아침마당'에 대해 각별한 애정을 드러내며 김혜영, 이호섭 등 출연진과 제작진에게 감사 인사를 전했다.

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촬영장에서는 대선배 하춘화의 아낌없는 조언이 이어졌다. 하춘화는 "이수연은 건강하고 노래도 아주 잘한다"고 칭찬하며 "지금의 노래 연습과 더불어 건강 관리에 힘쓰고 자신만의 특색을 대중에게 각인시키는 것이 중요하다. 또한 스케줄에만 매몰되지 말고 그 나이에만 할 수 있는 추억을 쌓길 바란다"며 따뜻한 격려를 건넸다.

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또한 2년간 이수연의 성장을 지켜본 방송인 김혜영과 앞서 체육대회 등을 통해 우정을 쌓은 가수 안성훈 역시 애정 어린 조언으로 훈훈함을 더했다.

이날 이수연의 팬클럽 '온리연'은 촬영 현장을 방문해 제작진과 패널들을 위한 간식을 역조공하며 이수연을 향한 지원사격을 아끼지 않았다. 녹화를 마친 이수연은 팬들과 기념사진을 남기며 소중한 추억을 남겼다.

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이수연은 "제 이름을 딴 코너를 만들어주셔서 정말 감사하다. 25명의 신동 친구들과 함께하는 10주간의 대장정을 즐겁게 촬영할 테니 많은 응원 부탁드린다"고 소감을 밝혔다.

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joyjoy90@sportschosun.com