'결혼' 30기 옥순, 웨딩드레스 얼마나 조인거야..결국 구토 "앞이 안보여"

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[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 30기 옥순이 웨딩드레스 피팅 중 갑작스러운 컨디션 저하로 구토까지 했다.

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15일 옥순의 유튜브 채널에는 '옥수동 커플 드레스 투어 & 예복 맞춘 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

옥순은 30기 영수와의 결혼을 앞두고 웨딩드레스를 피팅을 진행했다. 그런데 옥순은 여섯 번째 드레스를 입던 중 컨디션 난조를 보이기 시작했다. 옥순은 자막을 통해 "하 몸이 안 좋음. 확 떨어진 텐션. 최대한 눈 동그랗게 뜨는 중. 진짜 토할 거 같은 느낌이 들기 시작. 상체가 자꾸 앞으로 숙여지기 시작"이라며 당시 상황을 설명했다. 옥순이 착용한 드레스 등 부분에는 핏을 잡기 위해 강하게 압박, 고정해둔 집게가 있어 눈길을 끌었다.

이를 눈치챈 영수는 "단 것 좀 줄까?"라고 말했고 옥순은 "좀 쉬어야 될 것 같다"라고 직원에게 말했다. 이때부터는 어지럽고 앞이 안 보이기 시작했다고. 결국 옥순은 영수 모르게 화장실에 가서 구토를 했고, 아무렇지 않은 척 피팅을 이어갔다.

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피팅이 끝난 후 옥순은 영수에게 "어제 밤에 아이스크림을 먹었고 오늘 아침에는 빈 속에 찬 커피를 마셨다. 드레스 피팅샵은 에어컨이 빵빵해서 너무 추웠고, (드레스를) 조이니까 컨디션이 확 떨어졌다. 약을 먹었는데 더 난리가 나서 드레스를 벗고 다 게워내고 누워있었다"라며 뒤늦게 상황을 설명했다.

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한편 옥순과 영호는 ENA, SBS Plus '나는 솔로' 30기 출연을 통해 현실 커플로 발전했고, 내년 결혼한다.

joyjoy90@sportschosun.com