미자, '주식 1억 손실' 후 짠한 밥상…父 장광 "12만원 줄게, 한 주 더 사"

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 미자가 약 1억 원의 주식 손실을 고백한 가운데, 아버지 장광이 딸의 '짠한 식사'를 보고 남다른 위로를 건넸다.

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15일 유튜브 채널 '미자네 주막'에는 '주식 다 말아먹고 밥에 물 말아먹는 40대 여자'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 미자는 본가를 찾아 가족들과 함께 식사를 했다. 그런데 푸짐하게 식사를 즐기는 가족들과 달리 미자의 밥상은 유독 단출했다.

미자는 밥에 물을 말아 간장을 곁들여 먹었다. 이를 본 가족들은 "요즘 많이 어렵냐"며 걱정 섞인 농담을 건넸다.

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사실 미자의 단출한 식사에는 이유가 있었다. 대장내시경을 앞두고 있어 음식 섭취에 주의해야 했던 것.

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미자는 검사 때문에 어쩔 수 없이 이렇게 먹는 것이라고 해명했지만, 아버지 장광의 의심은 쉽게 사라지지 않았다.

장광은 심각한 표정으로 딸을 바라보더니 "그런 것 같지가 않은데. 뭐 사연이 있는 것 같은데"라고 말했다.

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이어 미자의 아픈 곳을 정확하게 찔렀다.

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장광은 "주식 다 날아갔다며"라고 물었고, 예상하지 못한 돌직구를 맞은 미자는 순간 손에 힘이 풀린 듯 들고 있던 숟가락까지 떨어뜨렸다.

최근 미자가 공개한 약 1억 원의 주식 손실을 아버지까지 알고 있었던 것.

딸의 반응에 장광은 조심스럽게 힘을 내라고 응원했다. 그러면서도 개그 욕심은 놓치지 않았다.

장광은 미자에게 "예전에 나한테 12만 원 준 거 다시 보내주겠다"며 "한 주라도 더 보태라"고 말해 웃음을 자아냈다.

약 1억 원의 손실을 본 딸에게 12만 원을 돌려주며 주식 한 주라도 더 사라는 아버지의 현실적인(?) 위로가 가족들을 폭소케 했다.

앞서 미자는 자신의 유튜브 채널을 통해 주식 투자로 약 1억 원의 손실을 입었다고 털어놔 화제를 모았다.

narusi@sportschosun.com