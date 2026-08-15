한다희, '아파트' 빛낸 신스틸러…지성→문소리와 '화기애애' 기념사진

사진 제공=한다희 소속사

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 한다희가 '아파트'에서 빛나는 활약을 보여주고 있다.

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JTBC 토일드라마 '아파트'는 아파트 속 숨겨진 돈을 접수하기 위해 입대의 회장이 된 전직 보스 박해강(지성)을 중심으로 주민들이 비리를 타파해 가는 이야기다. 한다희는 '아파트'를 통해 매주 주말마다 시청자들과 만나고 있다. 관리과장 민아 역을 맡은 한다희는 아파트 입주민들의 다양한 민원을 해결하고, 직원들을 관리하며 관리사무실의 행정 업무를 총괄하는 책임감 있는 인물이다.

사진 제공=한다희 소속사

또한 극 중 장충금을 빼돌리는데 큰 역할을 한 인물인 하정(류현경)과는 입사 동기이며 실무 경험을 바탕으로 신입 직원들을 이끌어가는 역할을 맡고 있다. 한다희는 해당 캐릭터와의 싱크로율을 높이기 위해 실제로 거주하는 아파트 관리실에 매일 찾아가 직원들이 근무하는 모습을 보며 자문을 구하는 등 많은 노력을 기울였다.

앞서 한다희는 JTBC '힘쎈 여자 강남순'에서 마약유통책인 태리 역을 맡았다. 그는 인물의 차가운 분위기를 표현하기 위해 체중을 5㎏ 감량하며 날카로운 이미지를 완성했다. 오해빈 역을 맡았던 SBS '7인의 탈출'에서는 금라희(황정음)를 최측근에서 보좌하는 비서로 변신하기 위해 실제 기획사에 양해를 구해 대표 비서실로 한 달 간 출근하며 역할에 몰입하기도 했다. 주어지는 역할마다 최선을 다해 변신을 거듭하는 한다희는 최근 개인 SNS에 박해강 역의 지성과 함께 찍은 사진과 장숙진 역의 문소리와 함께 찍은 사진을 업로드해 화제가 되기도 했다.

사진 제공=한다희 소속사

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한편 JTBC 토일드라마 '아파트' 최종회는 16일 오후 10시 40분 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com