강부자, 이미숙이 보낸 문자에 불쾌.."어른한테 정중해야지, 놀리는 건가" ('데이앤나잇')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 강부자가 후배 이미숙에게 섭섭했던 일화를 공개했다.

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14일 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 강부자가 출연했다. 이날 강부자는 공개적으로 이미숙에게 하고 싶은 말이 있다며 과거 인연을 떠올렸다.

강부자는 "(이미숙이 신인 시절) 너무 예뻤는데 초반에는 엑스트라만 하더라. 마침 한 드라마 연출자가 주인공을 찾고 있길래 이미숙을 추천했다"고 말했다. 이후 이미숙을 집으로 불러 직접 연기 지도까지 했고, 이미숙은 해당 드라마를 성공적으로 이끌었다고.

이미숙은 이후 인터뷰 등을 통해 강부자에게 여러 차례 감사 인사를 전했다고. 하지만 강부자는 어느날 이미숙에게 받은 새해 인사 문자 때문에 섭섭함을 느끼게 됐다고 털어놨다.

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강부자는 "어느 날 새해 인사 문자가 왔다. '선생님 새해도 건강하시고 안녕히 계세용'이라고 하더라. 나는 그런 걸 용납 안 한다"며 "어른에게 인사할 때는 전화를 하거나 찾아와야 한다. 전화를 하더라도 정중하게 해야 한다. 누구를 놀리는 거야, 뭐야"라고 불쾌한 마음을 드러냈다.

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joyjoy90@sportschosun.com