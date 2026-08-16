백종원 '대패삼겹 원조' 또 흔들…1983년 창업자 등장 "개발 좋아하네"

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[스포츠조선 김준석 기자] 백종원의 '대패삼겹살 원조' 주장을 둘러싼 논란이 이어지는 가운데, 백종원보다 10년 앞선 1983년부터 부산에서 대패삼겹살을 판매했다는 식당 창업자의 증언이 나왔다.

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지난 14일 김재환 PD의 유튜브 채널 '김재환의 오재나'에는 '1980년대 시작된 대패삼겹살 프랜차이즈 초량화성갈비 창업자를 만났습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김재환 PD는 과거 부산에서 대패삼겹살을 판매하고 프랜차이즈까지 운영했다는 초량화성갈비 창업자 류수덕 씨를 직접 만났다.

류씨가 공개한 폐업사실증명원에는 초량화성갈비의 개업일이 1984년으로 기재돼 있었다. 다만 류씨는 당시 부가가치세 신고 과정에서 1984년으로 등록됐으며 실제 영업을 시작한 것은 1983년이라고 설명했다.

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특히 류씨는 백종원이 1993년 대패삼겹살을 개발했다는 주장에 대해 "개발 좋아하네. 내가 장사를 벌써 83년도에 했는데. 말도 안 되는 소리하네"라고 직격했다.

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김 PD에 따르면 류씨는 1983년 식당에 가스를 도입하면서 얇게 썬 삼겹살을 판매하기 시작했다. 당시 마산과 부산 일대에서는 이 같은 형태의 삼겹살이 이미 큰 인기를 끌고 있었다는 설명이다.

장사를 시작한 지 1년도 되지 않아 류씨는 일본산 중고 육절기를 구입해 얇은 삼겹살을 빠르게 대량으로 생산할 수 있는 시스템도 갖췄다.

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'대패'라는 명칭의 유래에 대해서도 류씨는 특별히 자신이 이름을 지은 것이 아니라 손님들이 자연스럽게 '대패'라고 부르기 시작했다고 주장했다.

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이후 사업 규모도 커졌다. 류씨는 부산 연산동과 부산대, 대연동, 부평동, 남포동 등 부산 주요 지역에 가맹점을 운영했다고 밝혔다.

영상에는 1991년 초량화성갈비 가맹점을 운영했다는 강경호 씨도 등장했다. 강씨는 당시 이미 메뉴명이 '대패삼겹'이었으며 가게 벽에도 해당 메뉴명을 적어뒀다고 증언했다.

백종원이 대패삼겹살을 개발했다고 알려진 1993년보다 최대 10년 앞서 '대패'라는 명칭과 얇게 썬 삼겹살 판매 방식이 존재했다는 주장이 추가로 나온 셈이다.

앞서 김재환 PD는 자신의 유튜브 채널을 통해 대패삼겹살이 1993년 백종원에 의해 처음 개발된 것이 아니라는 취지의 주장을 제기해왔다.

이후 더본코리아 가맹점주 측이 김 PD를 상대로 손해배상을 청구하면서 법적 분쟁으로 이어졌다.

이와 관련해 지난달 법원 역시 백종원을 대패삼겹살의 최초 개발자로 보기 어렵다는 취지로 판단했다.

백종원은 1998년 '대패삼겹살' 상표를 등록했지만, 재판부는 1980년대부터 부산에서 얇게 썬 삼겹살이 유행했던 점 등을 근거로 "백 대표를 대패삼겹살의 최초 개발자라고 보기 어렵다"고 판단했다.

narusi@sportschosun.com