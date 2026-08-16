'활동 뜸한' 男코미디언, 부동산 부자됐다.."빵·우유만 먹고 행사 뛰며 돈 모아"

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[스포츠조선 이게은기자] 코미디언 김구라가 후배 이선민에게 투자의 중요성을 강조, 선배 김정렬의 성공적인 재테크 사례를 언급했다.

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15일 '그리구라' 유튜브 채널에는 '인기에 반비례하는 이선민 집값, 살릴 수 있을까?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김구라는 전과 달라진 개그맨 수익 구조를 언급하며 "이젠 돈을 엄청 많이 벌 수 있는 구조는 아니라서, 투자가 중요하다. 미리 투자에 관심 갖는 사람과 '계속 활동하면 되겠지, 난 아티스트야' 이런 마음가짐의 사람은 재산상으로 나중에 큰 차이가 있다"라고 조언했다.

이어 김정렬을 언급, "활동을 안 한 지 오래됐는데 옛날부터 소비 습관이 검소했다. 전부터 강남에 빌딩이 있었는데, 빌딩을 몇 번 옮기면서 엄청난 부동산 부자가 됐다"라고 말했다.

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김구라는 "동료들이 또래 이경규 선배보다도 돈이 더 많다고 말할 정도로 성공하셨다. 밤일(행사) 다닐 때 보름달빵과 우유만 먹어가며 엄청 아끼고 그 돈으로 땅을 사면서 엄청 부자가 되셨다"라고 덧붙이며 이선민에게 재차 투자의 중요성을 강조했다.

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joyjoy90@sportschosun.com