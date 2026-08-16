강부자, 자녀·손주 자랑.."의사·변호사→美의대 연구원까지, 이렇게 될 줄이야" ('데이앤나잇')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 강부자가 자녀와 손주를 자랑하며 뿌듯한 마음을 감추지 못했다.

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14일 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 강부자가 출연했다.

강부자는 아들이 과거 중학교를 입학한 후 체육시간 기합을 받다 다리를 다친 사연을 털어놨다. 새 신발에 뒤꿈치가 헐면서 균이 침투했고, 균이 고관절까지 번져 6개월간 대학병원에 입원한 것은 물론 패혈증까지 앓아 생사를 오갔다고.

강부자는 "한 번도 학교에 항의하지 않았다. 아들이 운이 나빠서 그런 거라고 했다"며 이후 아들의 다리가 조금 짧아졌다고 밝혔다. 이어 "차라리 내가 다쳤더라면"이라며 당시를 떠올리다 울먹였고, "그래도 다 원만하게 해결됐고 결혼해서 잘 살고 있다. 감사하게 생각한다"고 말했다.

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강부자는 현재 아들은 미국 의과대학 연구실에서 알츠하이머와 파킨슨병을 연구하고 있다고 전했다. 이어 "딸은 홍대 조소과를 4년 장학생으로 다녔다"며 자녀 자랑을 이어갔다.

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가족사진이 공개되자 강부자는 "내가 칠순일 때다. 손녀 셋이 변호사, 의사가 될 줄 누가 알았겠나"라며 다시금 뿌듯한 마음을 드러냈다.

joyjoy90@sportschosun.com