'영자와 반년 만 이혼' 28기 영철, 미킴 만나 눈물 "상처 보듬어준 시간, 울지 마요"

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[스포츠조선 김소희 기자]'나는 솔로' 28기 영자가 영철과의 파경을 직접 인정한 가운데, 28기 영철이 지인과 함께한 자리에서 밝은 미소를 지으며 근황을 전해 눈길을 끌고 있다.

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28기 영철은 15일 별다른 멘트 없이 사진 두 장을 게재했다. 공개된 사진 속 영철은 지인과 나란히 앉아 카메라를 바라보며 환한 미소를 짓고 있다. 최근 영자와의 관계를 정리한 사실이 알려진 직후 공개된 근황인 만큼, 팬들의 관심도 자연스럽게 쏠렸다.

영철과 함께 자리한 '나솔사계' 출연자 미스터킴 역시 자신의 계정에 해당 사진을 공유하며 두 사람의 만남을 전했다.

특히 미스터킴은 영철과 함께한 시간을 두고 "서로의 아픈 상처들을 보듬어준 시간"이라며 애틋한 마음을 드러냈다. 영철이 고개를 숙이고 있는 사진에는 "만수 씨 울지 마요"라는 말을 덧붙이며 무거운 분위기 속에서도 특유의 유쾌함을 잃지 않았다.

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이어 "많은 이야기들을 나눴으며 위로받고 위로해줬다. 나이 들수록 잘 맞는 인연 만나기 참 어렵고 힘든 걸 새삼 또 느낀다"라고 적으며 의미심장한 심경을 전하기도 했다.

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단순한 만남을 넘어 서로의 아픔을 털어놓고 위로를 주고받은 시간이었음을 짐작하게 하는 대목이다. 최근 영철을 둘러싸고 파경 소식이 전해진 직후였던 만큼, 미스터킴의 글 역시 팬들의 시선을 모았다.

두 사람은 방송을 통해 인연을 맺은 뒤 서로의 이야기를 나누며 친분을 이어온 사이. 특히 미스터킴은 28기 영철과 영자의 커플과도 가까운 사이였던 28기 순자와 연인으로 발전했다가 결별한 바 있다. '나는 솔로'를 통해 맺어진 인연들이 서로의 희로애락을 나누고 있는 가운데, 이번 만남 역시 남다른 의미를 남겼다.

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한편, '나는 솔로' 28기 돌싱 특집에 출연한 영자는 방송 후 영철과 결혼식을 올렸으나 최근 이혼을 발표했다. 결혼 6개월 만에 파경 소식을 알린 영자는 "혼인신고는 하지 않은 상태였으며, 함께하는 동안에도 생활과 경제적인 부분은 각자 부담해왔기 때문에 별도로 정리해야 할 재산이나 금전적인 문제는 없다"고 밝혔다.

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이혼 사유에 대해서는 침묵한 영자는 지난 8일 "마음이 무너집니다. 억울합니다. 분합니다. 서운합니다. 원통합니다"라며 심경글을 털어놔 안타까움을 더했다.