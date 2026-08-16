김태호 PD, 박명수·정준하·하하와 감격 재회 "'무도2' 계획했는데 무산됐다"(하와수)

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[스포츠조선 김소희 기자]김태호 PD가 '무한도전' 박명수, 정준하, 하하를 만나 거침없는 입담을 펼쳤다.

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15일 유튜브 채널 '하와수'에는 김태호 PD가 출연해 박명수, 박명수, 하하와 오랜만에 재회했다.

이날 대기실에서 만난 정준하는 김태호 PD와 약 4년 만에 만났다고 밝혔다. 그는 "'놀면 뭐하니?' 끝났을 때 봤으니까 4년 만에 본 거다"라고 말했다.

MBC에 가끔 방문한다는 김태호 PD는 "오면 이제 위에서 '박명수 넣어라, 말아라' 하시더라"라며 "제작비 깎으려면 빼야죠. 아직도 단가가 비싸다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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박명수가 "말은 그렇게 해도 다 신경 써준다"라고 하자 김태호 PD는 "형이 염치가 없지 않냐. 똑같은 부탁을 계속하니까"라고 받아치며 여전한 티키타카를 보여줬다.

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여기에 김태호 PD는 "안 그래도 제작진이 며칠 전에 정준하, 박명수 베스트를 뽑아달라고 하더라. 그 생각하니 짜증 나더라"라고 털어놔 현장을 웃음바다로 만들었다.

이후 본격적인 촬영에 들어간 세 사람. 김태호 PD는 "MBC 올 때마다 어떤 생각이 드냐"라는 질문에 "어색하지가 않다. 이 공간에선 진짜 많이 촬영하지 않았냐"라며 '무한도전' 시절을 떠올렸다.

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이어 "경매, 웹툰 특집 등 웬만한 특집 다 여기서 했다. 좋아하는 장소"라고 말하며 오랜 시간 함께했던 '무한도전'의 추억을 회상했다.

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김태호 PD는 MBC를 퇴사한 이유도 솔직하게 밝혔다. 그는 "똑같은 시간(토요일 황금 시간대)을 18년간 했으니까 후배들 보기 애매했다. 나 때문에 후배들에게 기회를 못 주는 것 같았다"라고 말했다.

김태호 PD는 '무한도전'에 대한 애틋함도 전했다. 박명수가 "만약에 멤버 그대로 '무한도전 2026'을 한다면?"이라고 질문하자, 그는 "언젠가 '무한도전' 10편만 하자고 했다. 그때 제목이 '토토무'였다.

'토요일 토요일은 무한도전'이라고 해서 해보자 했는데 무산됐다"며 아쉬움을 드러냈다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com