장윤정 7세 딸, 도경완 경제력 걱정..父 고가 선물에 "돈 많이 들어"(도장TV)

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[스포츠조선 김소희 기자] 아나운서 출신 방송인 도경완이 딸 하영 양과 단둘이 데이트를 즐기며 다정한 부녀의 시간을 보냈다.

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15일 유튜브 채널 '도장TV'에는 "사과가 먹고 싶은 선물 같은 하루"라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 도경완은 딸 하영 양과 함께 차를 타고 어딘가로 향했다. 하영 양이 "우리 어디가?"라고 묻자 도경완은 "하영이랑 아빠랑 단둘이 데이트한다"라고 답했다.

이어 하영 양이 "어디를 가냐"라고 재차 묻자 도경완은 "어딜 가는 게 중요하냐. 아빠랑 단둘이 있는 게 좋은 거 아니냐. 어디든 아빠랑 가면 행복하지 않냐"면서 "오늘 하루가 선물과도 같았으면 좋겠다"라고 말해 훈훈함을 자아냈다.

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도경완은 미국 출장으로 일주일간 집을 비웠던 이야기도 꺼냈다. 그는 "아빠 미국 갔다 와서 일주일간 집에 없지 않았냐. 아빠가 없어서 좋았냐. 슬펐냐. 아빠가 오니 좋냐"라고 물었고, 하영 양은 "슬펐다. 아빠가 오니 좋다"라고 답해 아빠를 향한 애정을 드러냈다.

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그렇게 도착한 곳은 다름 아닌 전자기기 매장이었다. 도경완은 "아빠가 하영이 패드 새로 사주려고 온 거다"라고 설명했고, 하영 양은 "거짓말. 왜?"라면서도 웃음을 감추지 못했다.

도경완은 "하영이 이제 새 학기지 않냐. 이걸로 수업 열심히 들어라"라며 딸에게 따뜻한 덕담도 건넸다.

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하지만 하영 양은 예상치 못한 걱정을 드러냈다. 그는 "돈 많이 들지 않냐. 엄마 돈 어떻게 하냐"라고 물었고, 도경완은 "아빠가 사주는데 왜 엄마를 찾냐. 엄마 돈으로 사준다고 생각하냐"라고 되물어 웃음을 자아냈다.

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하영 양은 "엄마가 돈 낭비라고 할까 봐"라고 걱정했고, 이에 도경완은 웃음을 터뜨렸다.

새 패드 구매를 마치고 매장을 나온 두 사람. 도경완이 "기분이 어떠냐"라고 묻자 하영 양은 "기분 좋다"라고 답했다.

이에 도경완은 한껏 신이 나 "세상에서 누가 제일 좋냐"라고 물었고, 하영 양이 망설임 없이 "아빠"라고 답하자 도경완은 "패드 사주니 바로 아빠라 하냐"라고 너스레를 떨어 마지막까지 웃음을 안겼다.

딸과의 소소한 데이트부터 새 학기를 위한 선물까지, 이날 도경완은 하영 양과 특별하지만 평범한 하루를 보내며 다정한 부녀의 모습을 보여줬다.

한편 도경완은 2013년 가수 장윤정과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 2024년 120억 펜트하우스를 전액 현금으로 매입해 화제를 모았다.