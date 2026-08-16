KCM 미모의 아내, 웨딩드레스 자태 공개 "사진 잘나와 기분 좋아"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 KCM의 아내 방예원이 아름다운 웨딩드레스 자태를 공개했다.

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방예원은 16일 자신의 계정에 "웨딩사진 촬영 때 찍은 사진 살짝 공개해 봐요. 아직은 조금 부끄럽지만 예쁘게 담아주셔서 살짝 올려봅니다. 사진이 잘 나와서 괜히 기분이 좋네요. 감사해요"라는 글과 함께 사진 두 장을 게재했다.

공개된 사진 속 방예원은 오프숄더 웨딩드레스를 입고 카메라를 향해 포즈를 취하고 있다. 가녀린 어깨와 우아한 실루엣이 돋보이는 가운데, 수줍은 듯한 표정까지 더해져 신부의 설렘을 고스란히 전했다.

방예원은 근황도 함께 전했다. 그는 "요즘 서연이, 하온이도 아프고 정말 정신없이 바쁜 하루하루를 보내고 있는데, 그래도 지금은 모두 건강하게 잘 지내고 있어요. 정신없이 지나가는 하루들이지만 가족 모두 건강한 것만으로도 감사한 요즘이에요. 모두들 주말 잘 보내시고, 행복하고 건강한 주말 보내세요"라고 적으며 가족을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

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한편 KCM은 2012년 첫째 딸 출산 당시 빚을 지고 있어 가족에게 대물림될까 두려워 혼인신고를 미루고 가족의 존재를 숨긴 바 있다. 이후 2021년 빚을 모두 갚은 뒤 혼인신고를 마쳤다.

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KCM과 방예원은 오랜 시간 함께 가정을 꾸려온 가운데, 오는 10월 결혼식을 올릴 예정이다. 뒤늦게 올리는 결혼식인 만큼 두 사람에게는 더욱 특별한 의미가 될 것으로 보인다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com