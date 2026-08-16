윤가이, ♥장기하와 18살차라더니..올드한 취향 고백 "옛날 드라마 좋아해"(전참시)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 장기하와 연애 중인 배우 윤가이가 반전 매력을 가감없이 뽐냈다.

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지난 15일(토) 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 411회에서 'SNL'의 'MZ 기존쎄'로 눈도장을 찍은 윤가이와 드라마 '김부장' 속 잔혹한 빌런 '남실장'로 화제를 모은 이동하가 극중 캐릭터와는 극과 극으로 다른 일상을 최초 공개했다.

먼저 윤가이는 '서울깍쟁이' 이미지와 달리 아날로그 취향의 러블리한 일상을 영위했다. 사주에 부족한 물 기운을 채우기 위해 아침부터 물 세 잔을 '원샷'하고, 침대를 북쪽으로 배치하는 등 일상 곳곳에서 '수기운 충전'에 진심이었다. 8년째 플래너를 작성해 온 '파워 J'였지만 계획을 상황에 맞게 수정하거나 과감히 삭제한 뒤 태연하게 완료 표시를 하는 '허당 J'의 또 다른 반전은 웃음을 자아냈다. '내 남자의 여자' 등의 '옛드'(옛날 드라마) 취향으로, 당시 배우 선배들의 말투와 대사 리듬을 따라 하는 남다른 캐릭터 연구법도 눈길을 사로잡았다.

연기를 대하는 자세는 진지 그 자체였다. 윤가이는 연극 '별무리'를 통해 알게 된 농인 배우에게 꾸준히 수어를 배우고, 과거 보컬 트레이너로 활동했던 매니저에게 노래 레슨을 받는 등 다양한 연기를 위한 배움의 지경을 넓혔다. 창작 대본과 연기 연구 노트를 꾸준히 써왔고, 오디션 기회조차 얻기 어려웠던 무명 시절부터 독백 연기 영상을 꾸준히 촬영해 기록했다. 이러한 노력을 바탕으로, 백만 뷰가 넘은 시각장애인 독백 연기 영상 등은 현재 소속사와의 인연과 'SNL' 오디션 기회로 이어졌다. 꾸준함이 쌓아 올린 기회들은 스스로 개척한 운명이었던 셈이다.

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윤가이의 집을 방문한 후배 조유리와의 만남은 뭉클함을 더했다. 고등학교 연극부에서 인연을 맺은 두 사람은 사투리 대사를 녹음해 피드백을 주고받던 시절과 윤가이가 직접 각색한 대본으로 함께 공연했던 추억을 꺼냈다. 특히 윤가이의 아버지가 간직해 온 10년 전 공연 영상에는 풋풋한 연기가 모습이 고스란히 담겨 있었다. "연기를 계속하겠다", "아이돌이 되겠다"고 꿈을 나눴던 두 소녀는 그 꿈을 현실로 만들었다. 서로의 오디션 합격 소식을 가장 가까이에서 축하하며 의지해 온 '부산 문현동의 자랑' 윤가이와 조유리의 우정은 따뜻한 여운을 남겼다.

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이어 이동하는 피도 눈물도 없는 '남실장'과 180도 다른 '사랑꾼'으로 영상 시작부터 러브 바이러스를 퍼뜨렸다. 아내 걸스데이 소진과 장난감 무전기로 굿모닝 인사를 나누고, 마주칠 때마다 볼을 만지고 머리를 쓰다듬으며 애정을 표현했다. 결혼 3년 차에도 여전히 꿀이 뚝뚝 떨어지는 두 사람의 모습에 매니저는 "'솔로통'이 오게 만드는 사람"이라고 제보했다. 이동하는 '남실장' 역을 위해 골격근량을 7~8kg 늘린 고강도 운동과 복싱으로 카리스마를 발산하다가도, 소진 앞에서는 금세 스윗한 남편으로 돌아왔다. 수준급 요리 실력과 돌발 상황에도 아내를 안심시키는 든든함까지 더해져 '결혼 장려 영상'의 정석을 보여줬다.

이동하의 현재를 만든 꾸준한 노력도 빛났다. '김부장' 오디션을 위해 모기떼에 물려가며 재개발 지역에서 셀프 영상을 촬영하고, 웹툰 속 남실장의 표정까지 세밀히 연구했다는 에피소드가 그 일례였다. 차기작 연극 '갈매기' 연습실에서는 '남실장'을 지우고, 유명 소설가 '뜨리고린' 역에 완벽하게 몰입했다. 작품마다 인물 분석을 기록해 온 연기 노트와 빼곡하게 코멘트를 적어놓은 대본에는 19년 차 배우의 치열한 고민이 담겨 있었다. 그는 긴 대사를 막힘없이 이어가며 전미도가 연기한 '니나'와 엇갈린 사랑의 감정선을 깊이 있게 표현했고, 리허설 후에도 동료들과 피드백을 나누며 본업을 향한 진심을 드러냈다.

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대중에게 각인된 강렬한 캐릭터에서는 상상하기 어려운 사랑스럽고 다정한 본캐부터, 오늘의 자리에 오르기까지 쉼 없이 노력해 온 과정까지 가감 없이 보여준 윤가이와 이동하. 화제의 순간 뒤에 쌓여 있던 두 배우의 본업을 향한 성실한 열정이 반전 매력을 넘어 진심의 응원을 불러일으켰다.

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한편, 다음 주 방송에서는 배우 하윤경과 최홍만의 반전 일상이 공개된다. 모처럼 휴일을 맞은 하윤경은 고양이를 살뜰히 돌보는 집사의 면모부터 단골 식당에서 내장탕에 낮술을 곁들이는 털털한 '봄날의 장군' 모먼트까지 선보인다. 여기에 영화 '철들 무렵' 팀과 함께한 정동진독립영화제 현장도 공개될 예정이다. 이어 최홍만은 고군분투하는 치과 방문기와 새로 마련한 서울 하우스를 최초 공개한다. 편의점을 옮겨놓은 듯한 식량 창고와 '키티 덕후'의 아기자기한 취향이 가득한 반전 인테리어, 김원훈·조진세와 함께하는 웃음 가득한 서울 일상에 기대가 모인다.

'전지적 참견 시점'은 매주 토요일 밤 11시 10분 MBC에서 방송된다.