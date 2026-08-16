아이린, 술+두리안 먹방→만취에 해외 팬들 경악..“심하면 사망까지”

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 레드벨벳 아이린이 데뷔 후 처음으로 방송에서 만취한 모습을 보여 화제를 모은 가운데, 이번에는 술과 함께 먹은 두리안이 뜻밖의 관심을 받고 있다.

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지난 14일 채널 '차린 건 쥐뿔도 없지만'에는 아이린이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 평소 차분한 모습으로 팬들을 만나왔던 아이린은 이날 이영지와 술잔을 기울이며 점점 긴장을 풀었고, 시간이 지나자 취기가 오른 모습까지 자연스럽게 드러냈다.

"무슨 말 하고 있었지?"라고 말하며 잠시 말을 잇지 못하는가 하면, 촬영이 끝나는 것을 아쉬워하며 "이렇게 끝나는 거냐"고 말하는 모습도 포착됐다.

평소 쉽게 볼 수 없었던 아이린의 모습에 팬들은 뜨거운 반응을 보였다. "아이린이 취한 걸 처음 본다", "이런 모습은 정말 처음이다" 등 반가움과 놀라움이 동시에 쏟아졌다.

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그런데 영상을 본 일부 해외 팬들의 관심은 아이린이 술과 함께 먹은 '두리안'에 쏠렸다.

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아이린은 이날 준비된 두리안을 맛있게 먹었다. 두리안을 좋아하는 아이린과 달리 이영지는 강한 향에 당황하는 모습을 보여 웃음을 자아내기도 했다.

하지만 동남아시아 팬들에게는 이 장면이 마냥 웃고 넘길 수 있는 모습만은 아니었다.

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두리안과 술을 함께 먹는 것을 피해야 한다는 인식이 널리 알려져 있기 때문이다. 특히 일부 해외 팬들은 영상 댓글을 통해 "두리안과 술은 절대 같이 먹지 말아야 한다. 매우 위험하다", "심하면 죽을 수도 있는 조합"이라며 걱정하는 반응을 보였다.

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이 같은 이야기가 나오는 데는 이유가 있다. 두리안에 들어 있는 일부 황화합물이 알코올이 분해되는 과정에 영향을 줄 수 있다는 연구 결과가 있기 때문이다. 알코올 대사가 원활하지 않으면 체내 아세트알데히드가 증가해 불쾌한 증상이 나타날 가능성이 있다는 설명이다.

실제로 한 팬은 태국에서는 두리안과 술을 함께 먹지 않는 것이 잘 알려져 있다며 주의를 당부했고, 다른 팬 역시 "두리안과 술 모두 몸에 열을 올리기 때문에 함께 섭취하면 매우 위험하다. 실제 사망 사례도 있다" 과거 두리안과 술을 함께 섭취한 뒤 심각한 문제가 발생한 사례를 언급하며 걱정했다.

tokkig@sportschosun.com