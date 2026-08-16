‘증조부 친일 논란’ 하영, 촬영 중 결국 눈물 흘렸다..“감정 제어 못해”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 하영이 증조부의 친일 행적을 둘러싼 논란이 불거진 가운데, 현재 촬영 중인 드라마 현장에서도 힘든 시간을 보내고 있는 것으로 전해졌다.

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16일 마이데일리 보도에 따르면 하영은 SBS 새 드라마 '승산 있습니다' 촬영을 이어가고 있다. 해당 작품은 내년 방송을 앞두고 있으며, 현재 촬영은 상당 부분 진행된 상태다.

보도에 따르면 하영은 지난 13일 촬영 도중 감정이 격해지면서 눈물을 보였고, 결국 촬영이 한동안 중단되는 상황까지 벌어졌다. 이후 몇 시간 동안 휴식을 취하며 마음을 추스른 뒤 촬영을 재개한 것으로 알려졌다.

하영을 둘러싼 논란은 지난 10일 증조부 안상호의 일제강점기 행적이 알려지면서 시작됐다. 이후 하영이 출연하거나 모델로 참여했던 일부 콘텐츠와 광고에도 관심이 쏠리고 있다.

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특히 논란이 알려진 직후인 8월 11일은 하영의 생일이었다. 마이데일리 보도에 따르면 당초 드라마 촬영 현장에서는 하영의 생일을 축하하기 위한 케이크까지 준비할 예정이었지만, 논란이 불거지면서 별도의 축하 없이 지나간 것으로 전해졌다.

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현재 SBS는 하영의 하차 여부와 관련해 신중한 입장을 유지하고 있다. 앞서 SBS 측은 상당 부분 촬영이 진행됐다는 점을 밝히면서 해당 사안을 인지하고 있으며 상황을 지켜보고 있다는 취지의 입장을 전했다.

실제로 '승산 있습니다'는 이미 촬영이 막바지 단계에 접어든 것으로 알려졌다. 마이데일리는 전체 촬영 분량의 상당 부분이 진행된 상황인 만큼 주연 배우를 교체하는 것 역시 현실적으로 쉽지 않은 상황이라고 전했다.

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여기에 방송 시점도 변수로 꼽힌다. '승산 있습니다'는 내년 2월 편성이 예정돼 있어 3·1절과 가까운 시기에 방송될 가능성이 있다. 하영을 둘러싼 친일 논란이 해소되지 않을 경우 작품 공개 이후에도 관련 논란이 계속 따라붙을 수 있다는 우려가 나오는 이유다.

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작품 자체가 일본 드라마를 원작으로 한 리메이크라는 점 역시 부담으로 거론된다. 주연 배우의 가족사 논란과 작품의 성격이 맞물릴 경우 방송 전후로 예상치 못한 논란이 확대될 가능성도 배제하기 어렵다.

하영의 증조부 안상호는 일제강점기 당시 의사로 활동했던 인물로, 과거 행적을 둘러싼 친일 논란이 제기됐다. 관련 자료에 대한 해석과 사실관계를 두고도 관심이 이어지고 있다.

논란의 여파는 하영이 참여했던 기존 콘텐츠에도 나타났다. 하영이 모델로 등장했던 일부 전자·의류 브랜드 광고 영상은 비공개로 전환됐으며, KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 하영이 증조부에 대해 언급했던 방송분 역시 다시보기 서비스가 중단됐다.

넷플릭스 작품 홍보를 위해 촬영했던 콘텐츠 역시 공개 여부가 불투명해진 상황인 것으로 전해졌다.

tokkig@sportschosun.com