이혜정, '국중박 분장놀이' 본선 진출..'인간 간돌검' 변신 "나의 인생과 비슷"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 모델 겸 방송인 이혜정이 '2026 국중박 분장놀이 전국편' 본선 진출에 성공했다.

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14일 이혜정의 유튜브 채널에는 '국중박 분장대회 막차 탔습니다. 이혜정도 일단 도전!'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 '2026 국중박 분장놀이 전국편' 참가를 위해 간돌검으로 분장한 이혜정의 준비 과정이 담겼다.

이혜정은 아이템 회의에서 "긴 거 하고 싶다", "아예 분장할 거면 확 튀게 하고 싶다"며 남다른 각오를 밝혔다. 십층 석탑, 금관, 빗살 토기 등 여러 후보를 두고 고심을 거듭한 끝에 최종적으로 '간돌검'을 선택했고, 이후 아들과 함께 직접 박물관을 찾아 실물을 관찰하며 자료 조사에 나서는 등 열정을 보였다.

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의상은 절친한 디자이너의 도움을 받아 몸 전체를 칼 형상으로 감싸는 형태로 제작됐다. 메이크업은 전문 아티스트가 맡아 베이지와 에메랄드 톤을 조합한 베이스로 돌의 질감을 표현했으며, 눈썹을 완전히 지우는 파격적인 시도도 더해졌다.

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완성된 의상을 입은 이혜정은 신비로운 색감이 돋보이는 '인간 간돌검'으로 변신해 최종 촬영을 마쳤다.

이혜정은 15일 개인 채널을 통해 본선 진출 소식을 전했다. 그는 "너무 영광스럽게도 예선을 통과해 본선 진출을 하게 됐다"며 기쁨을 드러냈다.

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이어 "국립중앙박물관은 나에게는 조금 낯선 장소였는데 이번에 아들과 함께 방문하면서 너무 편하고 볼거리도 많고 재밌는 장소라는 걸 알게 됐다"며 "널리 알리고 싶은 마음에 분장대회를 참여하게 됐다"고 참가 계기를 밝혔다.

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유물 선택 이유에 대해서는 "어떤 유물을 선택하면 좋을지 고민이 많는데 간돌검은 마치 나와 비슷하다고 느꼈다. 일단 길고 뾰족하기도 하다"라며 "그리고 돌을 다듬고 다듬어 간돌검이 된 것처럼 나또한 10대 농구선수에서 20대 모델로 전향하면서 나의 인생을 갈고 닦은 게 닮은 것 같다고 생각했다"고 설명했다.

끝으로 이혜정은 "이 분장대회에 나가면서 한마음으로 도와준 우리 팀들 너무 감사하고 사랑한다"며 "모두들 마음속의 목표를 갈고 닦으며 자신만의 무기를 만들고 계시지 않나. 같이 응원해 달라. 이제 본선 가보자고"라고 덧붙였다.

올해로 3회째를 맞는 '국중박 분장놀이'는 참가자가 박물관 소장 유물을 분장과 의상으로 개성 있게 표현하는 국민 참여형 박물관 행사다. 올해 전국 4개 권역에서 총 275팀, 643명이 참가한 가운데 지난 14일 본선 진출작 50팀이 발표됐다.

본선 진출 50팀에 이름을 올린 이혜정은 오는 9월 5일 국립춘천박물관에서 열리는 본선 무대에 오르며, 결선은 9월 19일 서울 국립중앙박물관에서 진행될 예정이다.