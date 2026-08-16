박서진, 독립유공자 후손 식당서 '골든벨' 울렸다..81만5000원 돈쭐내기 성공(살림남)

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[스포츠조선 김소희 기자]'살림남' 박서진이 광복절을 의미를 되새기며 뜻깊은 울림을 전했다.

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지난 15일 방송된 KBS 2TV '살림남'에서는 '살림남 가족' 환희가 스페셜 게스트로 함께한 가운데, 독립운동가들의 발자취를 따라 달리며 광복절의 의미를 되새긴 박서진의 8.15km 러닝과 이장우를 통해 서로의 마음을 한층 더 알아간 환희 모자의 가족 이야기가 펼쳐졌다. 이날 방송은 닐슨코리아 전국 기준 시청률 3.9%를 기록했으며, 환희 엄마를 살뜰히 챙긴 이장우와 함께 전복 요리에 나선 환희의 모습이 4.5%로 이날 최고 시청률을 나타냈다.

오프닝에서 환희는 '살림남' 출연 후 주변 반응을 묻자 "어머니가 너무 인기가 있어서 가리고 다닌다. 촬영이 조금 늦어지면 '촬영 안 해? 언제 해?'라고 묻는다"고 답해 웃음을 안겼다. 또 '살림남' 출연 후 행사를 많이 다닌다는 이야기에 박서진이 견제하자 '진안홍삼축제' 출연 소식을 전했고, 박서진은 "제가 갔던 행사"라며 '춘향제'에 이어 또다시 뒤바뀐 운명에 좌절해 폭소를 자아냈다.

이어진 VCR에서는 광복절을 맞아 독립운동가들의 발자취를 따라 8.15km를 달리는 박서진과 동생 효정의 뜻깊은 도전이 그려졌다. 탑골공원에서 러닝을 시작한 박서진은 "최근에 민화도 그리게 됐고 '민화 박'으로서 역사에 대한 관심이 생겼다. 오늘 열심히 뛰면서 역사에 대해서도 더 알아볼 생각"이라며 남다른 각오를 밝혔다.

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특별한 러닝메이트로는 '역사 스토리텔러' 썬킴이 등장했다. 썬킴은 광복절을 맞아 독립운동의 발자취를 직접 따라가며 그 의미를 되새길 수 있도록 8.15km 러닝 코스를 직접 설계했다. 출발지인 탑골공원에서는 3·1 운동의 시작점인 팔각정과 이곳에서 3·1독립선언서를 낭독한 독립운동가 정재용 선생의 이야기를 전하며 특별한 역사 러닝의 포문을 열었다. 박서진은 "역사를 알고 다시 보니 정말 뜻깊은 곳이었고 더 와닿았다"며 현장에서 직접 마주한 역사에 깊은 감회를 드러냈다.

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본격적인 러닝에 나선 세 사람은 약 3.5km를 달려 두 번째 목적지인 서대문형무소에 도착했다. 이곳에서 일제강점기 독립운동가들의 수형 기록표와 족쇄, 열악했던 옥사 등을 직접 마주한 박서진은 잔혹했던 일제의 만행에 분노했다. 특히 어린 나이에 수감됐던 독립운동가부터 65세의 나이에도 독립운동에 나섰던 강우규 의사, 유관순 열사 등 수많은 독립운동가의 이야기가 이어지며 묵직한 울림을 안겼다.

썬킴은 "이분들이 계셨기에 우리가 이런 자유와 번영을 누릴 수 있는 것"이라며 "우리가 기억하고 있는 독립운동가들도 많지만 이름 없는 수많은 독립운동가들도 계셨다는 것을 꼭 기억해야 한다"고 강조했다.

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독립운동의 아픈 역사를 되새긴 이들은 다시 달리기 시작했고, 마침내 8.15km 러닝 완주에 성공했다. 마지막 목적지는 올해 탄생 150주년을 맞은 백범 김구 선생의 삶을 돌아볼 수 있는 백범김구기념관이었다.

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박서진과 효정은 '백범일지'를 통해 평범한 출발점에서 독립운동가로 거듭난 김구 선생의 삶을 들여다봤다. 썬킴은 김구 선생뿐만 아니라 부인 최준례 여사와 아들들까지 독립운동의 길을 함께했던 가족들의 이야기를 전하며 의미를 더했다. 효정은 "이렇게 깊은 것까지는 몰랐으니까 새롭게 보인다"고 했고, 박서진은 "진짜 의미 있는 시간이었다"며 특별한 러닝을 마친 소감을 밝혔다.

박서진의 광복절 행보는 8.15km 완주에서 끝나지 않았다. 역사를 배우는 데 그치지 않고 감사의 마음을 직접 행동으로 옮기기 위해 독립유공자 후손이 운영하는 식당을 찾은 것. 박서진은 광복절의 의미를 담아 81만 5000원어치의 음식을 주문하는 '돈쭐내기'에 나섰고, 중등 씨름부 선수들까지 초대해 특별한 한 끼를 함께했다.

본격적인 식사가 시작되자 한창 자라는 나이답게 남다른 먹성을 자랑하는 운동부 학생들을 본 '먹방 강자' 효정의 승부욕도 발동했다. 효정은 이들과 팽팽한 먹방 대결을 펼치며 분위기를 달궜지만, 이내 배부름을 호소해 폭소를 안겼다. 급기야 소화를 위해 2차 러닝에 나선 뒤 다시 식탁으로 돌아와 먹방을 이어가는 열정까지 보여주며 유쾌한 웃음을 더했다.

그 결과 목표 금액을 넘기며 제대로 된 '돈쭐내기'에 성공했다. 박서진은 "운동하는 친구들에게 베풀 수 있어서 좋았고, 무엇보다 국가유공자 후손의 가게에서 광복절을 맞아 시작했던 거라 기쁘더라"며 "역사를 기억하는 것도 중요하지만 감사한 마음을 행동으로 옮겨보니 작은 실천도 충분히 의미가 있다는 걸 다시 한번 느꼈다"고 전했다. 독립운동가들의 발자취를 직접 따라가며 역사를 되새기고 감사의 마음을 나눔으로 실천한 박서진의 뜻깊은 광복절은 안방극장에도 깊은 울림을 전했다.

이어 환희는 사촌 동생인 배우 이장우와 함께한 특별한 하루를 공개했다. 환희의 집을 찾은 이장우는 "내가 '살림남'을 봤더니 문제가 많다. 이모한테 왜 그러냐"며 환희를 지적했다. 이어 "형이 어릴 때부터 너무 테토남이었다. 이모한테 너무 터프하게 대하는 모습에 화가 나더라. 저는 막내다 보니 살갑게 컸는데 이모한테 어떻게 해드리면 되는지 알려주기 위해 왔다"고 방문 이유를 밝혔다.

이 과정에서 환희의 결혼 이야기도 화두에 올랐다. 이장우는 1994년 생인 아내의 친구를 소개해 주겠다며 즉석에서 주선에 나섰고, 환희는 띠동갑 나이 차이를 의식하며 "그럼 난 이제 욕 엄청 먹고 하차해야 한다"고 난색을 표했다. 이에 이장우는 "우리 부모님은 20살 차이다"라며 적극적으로 설득해 웃음을 자아냈다.

이에 이요원은 환희에게 결혼 생각은 있는지 물었고, 환희는 "없다고 하면 거짓말이다"라고 답했다. 이어 환희는 결혼을 왜 하려고 하냐고 묻는 은지원의 질문에 "사실 제 나이에 누군가 결혼은 했는지 묻는 질문에 '사정상 갔다 왔습니다'라고 하는 게 못 간 것보다는 나은 것 같다는 생각이 든다"라고 결혼에 대한 솔직한 마음을 전했다.

이후 이장우는 어린 시절 자신을 살뜰하게 돌봐준 이모와 추억을 나누며 엄마와 아들 못지않은 다정한 모습을 보였다. 특히 "(오늘 하루) 이모를 모시려고 한다. 주위에 기가 막힌 곳이 많다"는 이장우의 제안에 어머니가 곧바로 외출에 나서자 환희는 "제가 아는 엄마는 그렇게 가자고 꼬셔야 갔었는데 섭섭하다"며 질투심을 드러냈다.

이동 중에도 이장우를 향한 어머니의 애정은 계속됐다. 간식부터 보약까지 조카만 챙기는 어머니의 모습에 환희는 서운함을 감추지 못했다. 이어 이장우는 꽃을 좋아하는 이모를 위해 꽃구경을 준비했고, 양산과 손풍기, 얼음물까지 세심하게 챙겼다. 이에 환희 어머니는 조카 이장우에게 팔짱을 끼며 "(장우 엄마에게) 아들 바꾸자고 해야겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.

꽃구경을 마친 세 사람은 글램핑장으로 향했다. 이장우는 이모를 위해 새벽부터 준비한 전복으로 전복죽과 전복초무침, 전복구이 등 푸짐한 한 상을 차렸고, 평소 이모가 즐겨 하는 훌라후프까지 챙기는 센스를 발휘했다. 환희 역시 이장우에게 직접 요리를 배우며 어머니에게 한 걸음 더 다가가기 위해 노력했다.

식사 자리에서는 세 사람의 진솔한 가족 이야기도 이어졌다. 이장우는 "어릴 때 이모를 보면 항상 엄마 같았다. 한 번도 싫은 소리를 안 했다"며 각별한 애정을 드러냈다. 이어 환희를 향한 진심도 털어놨다. 이장우는 "'살림남'을 보면서 형이 서럽게 우는 모습을 봤다. 나한테는 형이 큰 별이다. 형으로 인해 우리 가족이 행복해졌고, 나도 형처럼 멋있는 사람이 되고 싶다는 생각을 많이 했다"며 어린 시절부터 환희를 동경해온 마음을 고백했다. 특히 "항상 강했던 형이 우는 걸 처음 봤는데 우리 엄마도 그 모습을 보고 울었다"고 전해 뭉클함을 더했다.

서로를 향한 속마음을 나누던 중 자연스럽게 가족에 대한 이야기도 깊어졌다. 최근 세상을 떠난 할머니를 떠올린 이장우는 이모의 마음까지 살뜰히 헤아렸고, 환희 어머니는 "아들도 고맙고 장우도 진짜 고맙다. 이런 행복한 일이 없었다"며 벅찬 마음을 드러냈다. 환희 역시 어머니와 가족들을 위한 '환희 투어'를 준비해보고 싶다는 계획을 밝히며 달라진 모습을 보였다.

이날 '살림남'은 광복절을 맞아 독립운동가들의 발자취를 따라 달리고 감사의 마음을 행동으로 옮긴 박서진의 뜻깊은 도전과, 이장우를 통해 어머니의 새로운 모습을 발견하며 한 발 더 가까이 다가선 환희의 일상을 담아내며 웃음과 감동을 동시에 선사했다.

한편 KBS 2TV '살림남'은 매주 토요일 밤 9시 20분 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com