황제성, 제주서 부부싸움 중 돌담 무너져 대참사 “아내와 와르르”

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 황제성이 제주도 여행 중 아내와 다투다가 예상치 못한 사고를 겪었던 웃픈 사연을 털어놨다.

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지난 15일 방송된 JTBC 예능 '아는 형님' 540회에는 황제성을 비롯해 코미디언 남호연, 임우일, 곽범이 출연해 다양한 에피소드를 전했다.

이날 황제성은 아내와 제주도를 찾았던 당시를 떠올리며 부부싸움 도중 돌담이 무너졌던 황당한 일화를 공개했다.

황제성에 따르면 당시 자신은 앉아 있었고 아내는 주변을 서성이고 있었다. 이야기를 나누던 중 아내가 돌담에 기대는 순간 담이 그대로 무너졌고, 아내 역시 돌담과 함께 넘어지는 상황이 벌어졌다고.

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황제성은 사고 이후 상황을 수습하기 위해 현장 관계자들과 함께 무너진 돌담을 다시 쌓아야 했다고 설명했다.

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그는 "일이 마무리된 줄 알고 돌담을 원래대로 복구한 뒤 자리를 떠나려고 했다"며 당시 상황을 회상했다.

하지만 황당한 일은 여기서 끝나지 않았다.

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황제성 부부가 돌담을 복구하고 떠나려던 순간, 뒤에서 누군가 자신들을 불러 세웠다. 한 부부가 돌담을 배경으로 사진을 찍고 있었던 것.

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사진을 찍던 중 여성 역시 돌담에 기대 포즈를 취하다가 앞서 벌어진 사고와 똑같이 담과 함께 넘어지는 일이 벌어졌다고 한다.

결국 황제성 부부와 사진을 찍던 부부까지 네 사람이 무너진 돌담을 다시 쌓는 상황이 됐다.

황제성은 당시를 떠올리며 "결국 네 명이서 같이 담을 쌓았다"고 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다.

tokkig@sportschosun.com