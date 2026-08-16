소지섭, '김부장'팀에 순금 1억치 선물..이동하 "가보로 간직할 것"(전참시)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이동하가 소지섭에게 받은 금을 가보로 간직하겠다고 밝혔다.

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15일 방송된 MBC 예능 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 411회에서는 드라마 '김부장'에서 활약한 배우 이동하의 일상이 공개됐다.

이날 이동하는 '김부장' 촬영 당시 소지섭의 미담을 전했다. 그는 "소지섭 선배님이 항상 일찍 나오셔서 현장에서 중심을 잡아주셔서 다른 사람들도 자극돼 더 열심히 했다"고 말했다.

홍현희는 "제일 궁금한 게 소지섭 씨께서 모든 스태프, 연기자에게 금을 선물했다더라"며 비하인드를 물었다.

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이에 이동하는 "가보로 간직하려고 한다"며 남다른 의미를 밝혔다. 이어 소지섭이 금 선물을 한 이유에 대해서는 "제 생각이지만 진짜 행복하셨던 거 같다. 감사함을 이렇게 표현하신 거 아닐까"라고 추측했다.

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그러면서 "그런 마음을 닮고 싶다"고 덧붙이며 소지섭을 향한 존경심을 드러냈다.

한편 소지섭은 '김부장' 촬영을 함께한 배우와 스태프 등 총 300명들에게 감사의 마음을 전하기 위해 순금 선물을 준비한 것으로 알려져 화제를 모았다. 전체 비용은 약 1억 원에 달한 것으로 전해졌다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com