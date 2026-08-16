임원희, 베이비복스 이희진에 수줍은 '반지 플러팅' 성공...닭발에 고추 끼워 '폭소' ('미우새')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 임원희가 베이비복스 이희진에게 '고추 반지 플러팅'을 선보였다.

Advertisement

16일 SBS '미운 우리 새끼'는 '"저도 흉내 내봤습니다" 임원희, 이희진에게 '고추 반지 플러팅' 성공♥ (ft. 이구동성)'이라는 제목의 영상을 공개했다.

이날 임원희는 이희진과 커피를 마시던 중 갑자기 닭발과 탕수육을 꺼내 들었다. 이를 본 서장훈은 "크림 라떼 마시다가 갑자기 닭발? 희진 씨가 닭발 좋아한다고 했나"라며 의아해했고, 신동엽 역시 "맥락이 좀 이상하다"며 웃음을 터뜨렸다.

다행히 닭발은 이희진의 취향을 제대로 저격했다. 이희진이 폭풍 흡입하며 만족감을 드러내자, 임원희는 "닭발을 하나만 들어달라"고 요청했다. 이어 닭발에 고추를 끼우면서 "고추 반지 플러팅"이라고 수줍게 웃었고, 이희진은 박장대소하며 즐거워했다.

Advertisement

임원희는 "요즘 분들이 많이 한다고 해서 나도 한번 흉내 내 봤다"고 말했고, 이희진은 "하필이면 가운뎃발가락"이라며 웃음을 보였다. 당황한 임원희는 "의도한 건 아니다"라고 해명해 웃음을 더했다.

Advertisement

이어 이희진도 화답의 의미로 고추 반지를 끼워줬고, 두 사람은 닭발 건배까지 하며 화기애애한 분위기를 이어갔다.

임원희와 이희진은 음식 취향까지 꼭 맞아떨어지는 모습을 보였다. 이희진은 먼저 주먹 인사를 건네며 반가움을 표했고, 임원희는 설레는 표정을 감추지 못했다.

Advertisement

그러자 서장훈은 "오해한다니까. 하지 말라고"라고 지적해 웃음을 안겼다.