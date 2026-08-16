이효리, ♥이상순과 소박한 결혼생활 이유? "지루한 것엔 의외로 흥미로운 구석이 있다"

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[스포츠조선 김소희 기자]가수 이효리가 일상에서도 남다른 요가 사랑을 드러냈다.

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16일 이효리가 운영하는 요가원 공식 SNS에는 별다른 멘트 없이 사진 한 장이 공개됐다.

공개된 사진 속 이효리는 휴일을 맞아 서울시립사진미술관을 찾은 모습이다. 편안한 차림으로 전시를 둘러보던 그는 '지루한 것에는 의외로 흥미로운 구석이 있다'라는 문구 앞에서 자연스럽게 요가 동작을 선보였다.

미술관이라는 다소 정적인 공간에서도 자신만의 방식으로 순간을 즐기는 모습이 눈길을 끈다. 작품을 감상하는 데 그치지 않고 전시 공간과 문구를 배경 삼아 요가를 즐기는 모습에서 이효리 특유의 자유롭고 여유로운 일상이 엿보인다.

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이효리는 평소에도 꾸준한 요가 수련을 이어오며 요가에 대한 남다른 애정을 보여왔다. 지난해에는 서울 연희동에 '아난다 요가원'을 개원해 직접 강사로 수업을 진행하고 있다.

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한편 이효리와 이상순은 지난 2013년 백년가약을 맺은 이후 약 11년 동안 제주도에서 생활하며 대중에게 소박하고 자연 친화적인 삶을 공유해 왔다. 이후 2024년 오랜 제주 생활을 정리하고 서울로 거처를 옮겼다.