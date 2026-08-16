박미희 대표, 7천만원 금붙이→승용차 ‘역대급 복지’.."집이라도 사줘야지"(사당귀)

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[스포츠조선 김소희 기자] 식품가공 회사 박미희 대표의 통큰 회사 복지가 공개된다.

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KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램. 지난 회 기준 218주 연속 동시간대 예능 1위로 흥행 독주를 이어갔다. (닐슨코리아 기준)

오늘(16일) 방송되는 '사당귀'에서는 김치 하나로 대한민국을 사로잡은 김치 명인 겸 식품가공 명장 박미희 대표의 입이 떡 벌어지는 직원 복지 클래스가 전격 공개된다. 구경조차 힘든 7천만 원 상당의 금두꺼비를 비롯해 행운의 금열쇠와 금거북이까지 쏟아져 나와 스튜디오를 술렁이게 한다.

여기에 박미희 대표가 10년 이상 장기 근속한 직원에게 최고급 승용차를 선물한 사실까지 밝혀져 놀라움을 더한다. 박미희 대표는 "차가 문제겠어요? 집이라도 사줘야지"라며 남다른 직원 사랑을 드러내는가 하면, 입사 5년 차가 넘은 직원에게는 결혼 지원금 1,000만 원을 지급한다고 밝혀 또 한 번 감탄을 자아낸다.

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어디서도 본 적 없는 역대급 복지 클래스에 스튜디오는 금세 부러움 섞인 탄성으로 가득 찬다. 초호화 복지에 영혼까지 매료되어 너도나도 즉석 입사 의향을 내비치는 MC들을 보던 박미희 대표는 "내가 스카우트한다면 전현무 씨를 모셔가야지"라며 망설임 없이 전현무를 탐나는 인재로 지목한다고.

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이에 전현무는 기다렸다는 듯 "역시 사람 볼 줄 아신다"라며 광대 승천을 숨기지 못하더니, 급기야 박미희 대표의 수제자인 외국인 직원 '바타'의 이름을 따 "나는 오늘부터 '무타'가 되겠다"라고 선언한다. 박미희 대표의 마음을 사로잡기 위해 이름까지 바꾸며 입사 의지를 불태우는 전현무의 모습에 웃음바다가 된다는 후문.

과연 전현무가 박미희 대표의 새로운 직원 '무타'로 거듭날 수 있을지 '사당귀' 본방송에서 확인할 수 있다.

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KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com