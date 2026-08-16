하영 연좌제 논란에 '좋아요' 1만개 달린 댓글 "자신이 안한 일 자랑했으면 비판도 각오해야"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 하영이 증조부 친일 논란에 휩싸인 가운데, 일각에서 '연좌제' 논란까지 불거지며 갑론을박이 이어지고 있다.

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앞서 하영은 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 4대째 의사 집안이라는 가족사를 소개하며 증조부 안상호에 대한 이야기를 꺼냈다. 이후 안상호의 친일 행적이 알려지면서 논란이 확산됐다. 하영 측은 초기 해명 이후 입장을 번복하고 사과했으며, 하영 역시 자신의 SNS를 통해 역사에 대한 무지와 경솔한 언급을 사과했다.

이후 온라인에서는 하영 본인이 직접 친일 행위를 한 것이 아닌 만큼 조상의 행적을 후손에게 책임지게 하는 것은 '연좌제'가 아니냐는 의견도 나왔다. 실제 일본 일부 언론에서도 이번 논란을 '현대판 연좌제'로 규정하며 한국 사회의 반응을 비판하는 주장이 제기됐다.

그러나 이에 반대하는 목소리 역시 거셌다. 한 네티즌은 "자신이 하지 않은 일을 가지고 자랑했으면, 마찬가지로 자신이 하지 않은 일로 비난받을 각오를 해야지"라고 일침을 날렸다.

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해당 댓글에는 1만 3천개가 넘는 좋아요가 이어지며 큰 공감을 얻었다.

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특히 하영이 단순히 증조부의 존재를 언급한 것을 넘어 집안의 역사와 업적을 직접 소개했던 만큼, 조상의 행적이 뒤늦게 알려진 뒤 이를 어떻게 받아들이고 설명해야 하는지를 두고 다양한 의견이 엇갈리고 있다.

한편 하영은 논란 이후 "가족을 통해 전해 들은 이야기로 증조부의 삶을 단편적으로만 알고 있었다"며 "제가 미처 알지 못했다는 사실이 그 역사를 외면하거나 가볍게 여길 이유가 될 수는 없다고 생각한다. 과오를 무겁게 받아들이며 후손으로서 진심으로 사죄드린다"고 밝혔다.