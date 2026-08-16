50억 강남家 맞아? 전현무, 침대 없는 '200억 자산가' 안방에 깜짝 "템플스테이인가?"(사당귀)

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[스포츠조선 김소희 기자] '최고급 자동차 판매왕' 윤미애 이사의 강남 자택이 공개된다.

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KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램. 지난 회 기준 218주 연속 동시간대 예능 1위로 흥행 독주를 이어갔다. (닐슨코리아 기준)

오늘(16일) '사당귀' 방송에서는 박명수의 '걸어서 보스 집으로' 코너에서 최고급 수입차 판매왕이자 200억 대 자산가인 윤미애 이사의 자택이 베일을 벗는다. 강남에 위치한 윤미애 이사의 자택은 자고 일어나면 가격이 치솟는 것으로 유명한 50억 대 아파트. 부푼 기대감을 안고 들어선 박명수는 예상치 못한 전경을 확인하자마자 "너무 놀랐다"라며 눈을 휘둥그레뜬다.

윤미애 이사의 자택 내부는 그야말로 '극단적 미니멀리즘' 그 자체인 것. 200억 자산가라는 화려한 수식어가 무색할 만큼 소박한 공간에는 15년 된 김치냉장고와 10년 넘게 사용한 매트까지 그대로 있어 놀라움을 자아낸다. 특히 프레임도 없이 매트리스만 덩그러니 놓인 안방 풍경을 목격한 전현무는 "템플 스테이인가?"라며 동공 지진을 일으킨다고.

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하지만 이러한 소박한 살림살이 뒤에는 철저하게 계획된 윤미애 이사만의 '재테크 노하우'가 숨겨져 있어 반전을 선사한다. 윤미애 이사는 "제가 사면 다 오릅니다"라고 자신 있게 말하며 "나는 오직 부동산, 그림, 시계처럼 현금화가 가능한 자산에만 철저히 투자한다"라고 독보적인 자산 운용 철학을 밝힌다.

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박명수는 사기만 하면 가격이 폭등하는 윤미애 이사의 금손 클래스에 감탄을 금치 못하면서도 "뭘 사도 오른다니 배 아파서 못 살겠다"라며 특유의 능청스러운 투정을 부려 현장을 웃음바다로 만든다는 후문이다.

200억 대 자산가이자 수입차 판매왕 윤미애 이사의 반전 아파트의 내부 모습과 재태크 노하우는 '사당귀' 본방송에서 확인할 수 있다.

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KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com