이채연·채령 자매 어머니, 암 투병 고백..팬미팅서 채령이 눈물 쏟은 '안타까운 이유'

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 이채연과 그룹 있지(ITZY) 멤버 채령의 어머니 최선영 씨가 암 투병 중인 사실을 직접 알리면서 팬들의 응원이 이어지고 있다.

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최선영 씨는 지난 15일 개인 계정을 통해 최근 근황을 전했다. 그는 건강 관리를 위해 식사를 챙기고 있다며 "잘 먹어야 한대서 일주일 동안 종류별 고기 다 먹은 듯"이라고 밝혔다.

가족들과 일상을 공유하고 있는 근황도 전했다. 최선영 씨는 "셋로그 시간마다 하는 거 귀찮다 생각했는데, 우리 애들 뭐하는지 어디에 있는지 들여다 볼 수 있어서 재밌기도 하고 이렇게라도 얼굴 자주 보니 꽤 만족!! 내가 젤 열심히 하는 듯"이라고 적었다.

이어 자신의 건강 상태에 대해서도 처음으로 구체적으로 알렸다. 최선영 씨는 "이제, 나라에서 인정하게 된 암환자. 다음 주 병원 가는데, 어떤 치료를 하게 될지.. 그동안 체력관리 잘 하기로. 더 많이 웃고 긍정적인 마음으로 살찌우기. 매일 감사합니다"라고 전했다.

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앞서 최선영 씨는 지난 6월부터 수술을 앞둔 사실을 알리며 건강과 관련된 심경을 조금씩 공개해왔다. 당시에는 "심란한 맘 달래기 위해 한남동 구경. 항상 최악은 피해가는 마법이 이번에도 통한 거겠지 .. 나 겁쟁이긴 한데..... 긍정적인 마음으로 기다리기!!!!! 일단, 병원이 맘에 든다ㅎ 뭔가 느낌 있어 ㅋㅋ"라는 글을 남겼고, 지인의 질문에는 "수술을 앞두고 있습니다"라고 답했다.

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이후 지난달 14일에는 수술을 앞두고 입원한 사실을 알리며 "평소 하지 않던 기도를 한다. 떨리고 두려운 마음을 보듬어 주시기를.... #수술 전날"이라고 전했다.

수술을 마친 뒤에는 회복 중인 근황도 직접 알렸다. 지난달 26일에는 "난 지금 퇴원 잘 해서 회복 중에 있다. 매일 내 곁을 지켜주었던 딸들과 남편, 나의 회복을 바라고 기도해준 지인들 감사드립니다"라고 감사한 마음을 전했다.

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이채연 역시 자신의 채널을 통해 어머니의 병간호와 관련된 일상을 공개한 바 있다. 수술 이후 조직검사를 거쳐 암 진단을 받으면서 앞으로 치료를 준비하게 된 것으로 보인다.

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이번 소식이 전해지면서 최근 있었던 채령의 눈물도 다시 주목받고 있다. 지난 8일 열린 있지의 다섯 번째 팬미팅 현장에서 채령은 객석에 자리한 어머니를 발견한 뒤 눈물을 쏟았다. 이후 어머니의 손을 꼭 잡고 포옹하는 모습까지 공개돼 팬들의 마음을 뭉클하게 했다.

당시에는 채령이 눈물을 흘린 정확한 이유가 알려지지 않았지만, 어머니의 암 투병 사실이 공개되면서 당시 장면을 다시 본 팬들은 안타까움을 나타내고 있다.

최선영 씨의 게시물에는 두 딸 이채연과 채령도 '좋아요'를 남겼다. 팬들 역시 "진심으로 응원하고 기도하겠습니다", "꼭 건강을 되찾으셨으면 좋겠습니다", "하루빨리 쾌유하시길 바랄게요" 등 따뜻한 메시지를 남기며 빠른 회복을 기원하고 있다.

한편 이채연과 채령 자매는 SBS 'K팝스타 시즌3'를 통해 대중에게 얼굴을 알렸다. 이후 이채연은 Mnet '프로듀스 48'을 거쳐 아이즈원으로 데뷔했으며 현재 솔로 가수로 활동하고 있다. 채령은 2019년 있지 멤버로 데뷔해 꾸준히 활동을 이어가고 있다.

tokkig@sportschosun.com