데프콘, 여친 두달 만나고 1억 빌려준 생활고 호소男에 "상식적으로 납득 어려워"(탐비)

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[스포츠조서 김소희 기자]'탐정들의 영업비밀'에서 만난 지 두 달 만에 여자친구에게 약 1억 2천만 원을 빌려준 남성의 사연이 공개된다.

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17일(월) 밤 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '탐정 24시'에서는 "미래를 약속한 여자친구의 정체를 밝혀달라"는 한 남성의 안타까운 사연이 전해진다. 평범한 회사원이었던 의뢰인은 부업으로 반려동물 운송업인 '펫 택시'를 운행하던 중, 손님이었던 여자친구와 처음 만나게 됐다. 동갑인 데다 집도 가까웠던 두 사람은 자주 만나며 친해졌고, 의뢰인은 점차 그녀에게 호감을 느끼게 됐다. 의뢰인은 "3년 전 폐암으로 아버지를 떠나보냈고, 두 달 전 어머니마저 세상을 떠났다"는 여자친구의 말에 연민의 감정까지 느끼게 됐다. 그러나 연인으로 발전하길 원했던 의뢰인과 달리 여자친구는 "어머니 치료비로 생긴 2억 원의 빚 때문에 누구를 만날 여유가 없다"며 거리를 뒀다. 만난 지 19일째 되던 날, 여자친구는 "대부업체로부터 걸린 압류를 풀기 위해 1300만 원이 필요하다"며 의뢰인에게 도움을 요청했다. 의뢰인은 "곧 어머니 사망 보험금 1억 8천만 원이 들어온다", "월급이 1000만 원 이상이니 다음 달이면 갚을 수 있다"는 여자친구의 말을 믿고 카드론 대출을 받아 돈을 빌려줬다. 그리고 1300만 원을 건넨 바로 다음 날, 의뢰인이 원했던 대로 두 사람은 연인으로 발전했다.

그런데 약속한 상환 시기가 다가오자 여자친구는 또다시 "다른 대부업체에서 압류를 걸었다"고 말했다. 결국 의뢰인은 추가로 두 차례에 걸쳐 1억 1150만 원을 여자친구에게 건넸다. 만난 지 불과 두 달 만에 거액을 빌려주게 된 이유를 묻자, 의뢰인은 "여자친구가 어머니 사망 보험금이 8억 원 정도로 상향 조정될 거라고 말했다"고 털어놓는다. 이를 들은 데프콘은 "완전히 늪에 빠진 것 같다"며 경악을 금치 못한다. 문제는, 여윳돈이 없어 대출까지 받아 여자친구에게 돈을 마련해준 탓에 의뢰인 역시 생활고에 시달리게 됐다는 것이었다. 그러자 여자친구는 자신이 살고 있는 사택에 들어와 함께 살자고 제안했고, 의뢰인은 생활비를 아끼기 위해 그 제안을 받아들였다. 그런데 의뢰인이 여자친구의 사택에 들어간 후 이상한 일들이 연이어 벌어지기 시작했다. 의뢰인이 털어놓은 기막힌 이야기들에 데프콘은 "상식적으로 납득하기 어렵다"며 혀를 차고, 유인나는 "말도 안 된다. 믿을 수가 없는 이야기"라며 충격을 드러낸다. 김풍 역시 "미치겠다. 어떻게 하면 좋냐"며 안타까움을 금치 못한다. 과연 여자친구의 사택에 입주한 후 의뢰인에게는 무슨 일이 벌어진 것인지, 그 충격적인 전말은 방송에서 공개된다.

한편 이번 방송에는 '니가 참 좋아', 'Super Star', 'One More Time' 등 수많은 히트곡을 남긴 '국민 걸그룹' 쥬얼리의 리더 박정아가 일일 탐정으로 출격한다. 박정아는 최근 이지현, 서인영, 조민아, 하주연과 함께 20년 만의 쥬얼리 완전체 무대를 선보이며 뜨거운 화제를 모았다. 세월이 무색한 무대 장악력과 녹슬지 않은 라이브 실력으로 그 시절의 추억을 소환한 쥬얼리의 무대에 데프콘은 "한 시대를 뒤집었던 쥬얼리의 클래스는 어디 가지 않았다"며 감탄을 쏟아낸다. 20년 만에 멤버들과 다시 무대에 오른 소감을 묻자 박정아는 "너무 기뻤고, 멤버들 모두 마음이 몽글몽글해지는 느낌이었다"며 벅찬 소회를 전한다. 이어 박정아는 아이를 등교시키던 중 한 학부모에게 들었다는 뜻밖의 이야기를 공개해 현장을 초토화시킨다. 과연 박정아를 단숨에 뒤흔든 학부모의 한마디는 무엇이었을지, 자세한 이야기는 8월 17일 월요일 밤 10시 채널A '탐정들의 영업비밀' 방송에서 확인할 수 있다. (사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀')

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com