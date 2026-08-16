로제 "멤버 중 누군가 떠나고 싶다면 막지 않을 것"..블핑 10주년 '조공 논란' 속 과거 발언 재소환

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 블랙핑크의 데뷔 10주년을 기념한 행사를 두고 팬들의 아쉬움이 이어지는 가운데, 로제가 과거 멤버들의 팀 활동과 관련해 밝혔던 생각이 다시 주목받고 있다.

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최근 블랙핑크는 데뷔 10주년을 맞아 팬들과 특별한 만남을 가졌다. 하지만 행사 준비 과정부터 참석 인원과 운영 방식 등을 두고 일부 팬들의 불만이 제기됐고, 행사 이후에는 팬들에게 전달된 선물까지 논란의 중심에 섰다.

이런 상황에서 다시 소환된 것은 로제의 과거 발언이다.

로제는 지난 1월 미국 팟캐스트 '콜 허 대디(Call Her Daddy)'에 출연했다.

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당시 진행자 알렉스 쿠퍼가 멤버 중 한 명이 향후 블랙핑크 활동을 이어가는 것을 원하지 않는다면 어떻게 할 것인지 묻자, 로제는 멤버들과 관련된 대화를 나눈 적은 있는 것 같다고 답했다.

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그러면서 "구체적인 대화 내용은 기억나지 않는다. 그렇지만 우리는 모두 이해할 것이다. 멤버 가운데 누군가 더 이상 활동을 이어가는 것이 자신에게 맞지 않는다고 느낀다면 존중해 줘야한다고 생각한다"고 답했다.

로제는 무엇보다 멤버 개인의 의사를 존중해야 한다는 점을 강조했다. 블랙핑크뿐만 아니라 어떤 관계에서도 한 사람이 준비되지 않은 일을 계속하도록 강요해서는 안 된다는 취지였다.

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특히 로제는 블랙핑크가 네 명의 멤버로 이루어진 팀이라는 점을 강조하며, "각자가 인생에서 내리는 선택을 다른 멤버들이 무시할 수 없다"고 설명했다. 결국 멤버가 어떤 결정을 내리더라도 그것이 본인에게 옳은 선택이라고 믿어주는 것이 중요하다는 의미였다.

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이 같은 발언이 최근 다시 관심을 받는 것은 데뷔 10주년을 맞은 블랙핑크를 둘러싸고 팀 활동에 대한 팬들의 관심이 어느 때보다 커졌기 때문이다.

한편 블랙핑크는 지난 8일 데뷔 10주년 기념 팬미팅을 열었지만, 행사 공지와 참석 인원, 역조공 선물 등을 둘러싸고 일부 팬들의 아쉬움이 이어졌다. 행사 전 지수가 직접 팬들에게 사과한 가운데, 선물로 제공된 떡이 약 6900원 상당의 제품으로 알려지며 또 한 번 갑론을박이 일었다. 한편 블랙핑크는 2016년 데뷔 이후 글로벌 그룹으로 성장했으며, 현재 완전체 활동과 함께 멤버별 개인 활동도 병행하고 있다.

tokkig@sportschosun.com