제니, 속옷만 입고 무대 올랐다..언더웨어+새깅패션 '뼈말라' 과시

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 블랙핑크 제니가 파격적인 무대 패션으로 시선을 사로잡았다.

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16일 제니는 자신의 계정에 일본의 대표적인 음악 축제 '섬머소닉' 무대에 오른 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진 속 제니는 청바지에 언더웨어를 매치한 과감한 스타일로 무대에 올랐다. 특히 바지를 허리선보다 낮게 내려 입어 속옷이 드러나는 '새깅' 스타일을 연출, 힙하면서도 자유로운 분위기를 더했다.

군더더기 없이 완성한 과감한 스타일링에 제니 특유의 자신감 넘치는 분위기가 어우러지며 단숨에 시선을 사로잡았다. 파격적인 의상에도 자연스럽게 무대를 소화하는 여유로운 모습 역시 눈길을 끌었다.

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글로벌 무대에서 자신만의 개성을 아낌없이 드러낸 제니는 뜨거운 현장 분위기 속에서 강렬한 존재감을 발산하며 관객들의 호응을 이끌어냈다.

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팬들은 "역시 제니다", "뭐든 다 소화한다", "멋지다", "진짜 핫걸" 등 반응을 보였다.

한편 제니가 속한 그룹 블랙핑크는 데뷔 10주년을 맞아 팬들과 소박한 만남의 시간을 가졌다.