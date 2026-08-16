맹승지 “♥연하 의사 남친이 먼저 고백..돈도 많이 써”

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 맹승지가 연하의 의사 남자친구와 함께한 커플 영상을 공개하며 달달한 근황을 전했다.

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맹승지는 지난 14일 개인 계정에 "처음 해보는 커플 챌린지"라는 글과 함께 짧은 영상을 올렸다.

영상에는 맹승지가 남자친구와 나란히 등장해 여러 질문에 답하는 모습이 담겼다. '누가 먼저 고백했냐'는 질문에는 남자친구를 가리켰고, '싸운 뒤 누가 먼저 사과하냐'는 물음에도 남자친구를 선택했다.

반면 '누가 나이가 더 많냐'는 질문이 나오자 이번에는 맹승지가 자신을 가리키며 웃음을 자아냈다.

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또 '사랑해라는 말을 누가 먼저 했냐', '누가 돈을 더 많이 쓰냐'는 질문에는 남자친구를 가리켜 눈길을 모으기도 했다.

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앞서 맹승지는 지난 13일에도 남자친구와 함께 찍은 사진을 공개하며 열애 사실을 알린 바 있다. 남자친구는 의사로 알려졌다.

한편 맹승지는 2013년 MBC 20기 공채 코미디언으로 데뷔했다. 이후 MBC 예능 프로그램 '무한도전' 등에 출연하며 대중에게 이름을 알렸다.

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tokkig@sportschosun.com