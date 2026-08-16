홍윤화, 40kg 감량 후 건강 이상..“이명 들리고 어지러워 다시 찌웠다” (동치미)

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 홍윤화가 과거 40kg을 감량한 뒤 예상치 못한 건강 문제를 겪었다고 털어놨다.

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홍윤화는 지난 15일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에 출연해 '당신, 살 안 뺄 거야?'라는 주제로 이야기를 나눴다.

이날 홍윤화는 과거 입었던 옷을 직접 가져와 당시와 현재의 체중 차이를 보여줬다. 몸에 꼭 맞았던 옷이 현재는 한참 크게 느껴질 정도로 체중 변화가 있었다.

홍윤화는 과거 40kg을 감량했던 시기를 떠올리며 다이어트 이후 몸에 이상이 생겼다고 고백했다. "저 때 기준으로 40kg 뺐다가 건강 이상이 왔다. 혈압이 좋아졌는데 이명이 들리더라. 자고 있는데 누가 TV를 켜둔 줄 알았다. TV 소리인가? 냉장고 소리인가? 전자레인지 소리인가? 자다가 깰 정도로 이명이 너무 심했다. 앉았다가 일어서면 어지럽더라"고 당시 상황을 설명했다.

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무리한 감량으로 인해 영양 불균형까지 경험했다는 홍윤화. 이후 건강을 위해 체중을 다시 늘리는 선택을 했다고 밝혔다.

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그는 여러 방식의 다이어트를 시도했던 경험도 전했다. "일주일 만에 7kg를 뺀다. 아침에 사과 하나, 점심에 달걀 먹고 저녁에 고구마 먹고. 같이 운동하는 선생님이 절대 저는 그렇게 하면 안 된다고 하더라. 하겠다고 하니 덤프트럭에 경차 기름 넣지 말라더라. 50kg 60kg인 사람들이나 그렇게 하는 거지 난 덤프트럭이니까 단백질을 많이 먹어야 한다"고 말했다.

특히 단백질 섭취에 집중했던 당시 일화를 공개해 눈길을 끌었다. 홍윤화는 생일을 맞아 지인에게 특대 전복 20마리를 선물받았다며 "최근에 제가 생일이라 아는 분이 손바닥만 한 특전복 20마리를 선물로 보내주셨다. 너무 귀하다. 전복이 단백질 덩어리다. 먹으면 기운 나고. 남편과 20마리를 다 쪘다. 탄수화물 먹지 말고 단백질로 채우자. 그날 전복을 제가 11마리를 먹었다. 그러고 3일 동안 앓아누워서 7kg 빠졌다"고 털어놨다.

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결국 과도한 단백질 섭취로 몸에 탈이 났던 것. 홍윤화는 "전복이 몸에 좋지만 너무 단백질 고함량이라 복통과 설사를 동반한다. 태어나서 그렇게 아파본 게 세 손가락 안에 들 정도"라고 전하며 웃음 섞인 일화를 전했다.

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한편 홍윤화는 2006년 SBS 8기 특채 개그우먼으로 데뷔한 뒤 '웃찾사' 등을 통해 이름을 알렸다. 이후 '코미디 빅리그'를 비롯한 다양한 예능 프로그램에서 활약했으며, 남편인 코미디언 김민기와 함께 유튜브 채널을 운영하며 팬들과 소통하고 있다.

tokkig@sportschosun.com