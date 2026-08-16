싸이 '흠뻑쇼' 또 민폐논란 터졌다..불꽃쇼 연기에 19분 야구경기 중단

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[스포츠조선 김소희 기자] 싸이 '흠뻑쇼'의 불꽃 연기로 인근에서 열린 프로야구 NC 다이노스와 롯데 자이언츠의 경기가 잠시 중단되는 해프닝이 벌어졌다.

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지난 15일 오후 7시 부산 사직구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 NC 다이노스와 롯데 자이언츠의 경기에서 짙은 연기가 그라운드를 뒤덮으면서 오후 8시 42분쯤 경기가 잠시 중단됐다.

이날 사직야구장 인근 부산아시아드주경기장에서는 '싸이 흠뻑쇼 2026' 부산 공연이 한창이었다. 공연 중 쏘아 올린 불꽃에서 발생한 연기가 바람을 타고 사직구장까지 유입된 것. 순식간에 그라운드 주변으로 짙은 연기가 퍼지면서 선수들의 시야 확보가 어려워졌고, 결국 심판진의 판단에 따라 경기가 잠시 멈춰섰다.

롯데 자이언츠 측은 전광판을 통해 '야구장 인근 지역에서 열린 콘서트 행사로 인한 불꽃 연기로 경기가 잠시 중단됐다'고 안내하며 관중들에게 상황을 설명했다.

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다행히 연기는 오래 머물지 않았다. 시야가 확보되면서 경기는 오후 9시 1분 다시 시작됐고, 약 19분간 이어진 중단도 마무리됐다.

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하지만 비슷한 상황이 지난해에도 발생했다는 점에서 아쉬움을 남긴다. 지난해 8월에도 부산아시아드 보조경기장에서 열린 싸이의 '흠뻑쇼' 불꽃놀이 여파로 사직야구장 경기가 중단된 바 있다.

1년 만에 같은 장소 인근에서 유사한 상황이 반복되면서 콘서트 불꽃놀이가 야구 경기 진행에 영향을 미치는 것을 두고 이른바 '흠뻑쇼 민폐' 논란도 다시 불거지는 분위기다.

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한편 싸이의 '흠뻑쇼' 부산 공연은 16일까지 이틀간 부산아시아드주경기장에서 진행된다.

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한편 싸이 '흠뻑쇼 2026'은 지난 6월 27일 의정부종합운동장을 시작으로 전국 투어를 시작했다.싸이의 '흠뻑쇼' 부산 공연은 16일까지 이틀간 부산아시아드주경기장에서 열린다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com