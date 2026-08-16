출산 후 지옥 같은 고통 겪은 부부..오은영 박사도 오열 (결혼 지옥)

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[스포츠조선 박아람 기자] '오은영 리포트-결혼 지옥'에 '60일 부부'가 등장한다.

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8월 17일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥') 181회에서는 아이를 낳고 시작된 절망에 감당할 수 없는 고통을 겪고 있는 '60일 부부'가 등장한다. 두 사람은 가장 축복받아야 할 출산 이후 모든 것이 바뀌었다며 스튜디오의 문을 두드렸다고.

남편은 태어난 아이를 처음 봤을 때부터 울음소리는커녕 움직임조차 전혀 없었다고 회상한다. 아이의 진단명은 '상세 불명의 무호흡증'. 급기야 아이가 태어난 지 7일째 되던 날, 부부는 의료진으로부터 "희망이 없으니 마음의 준비를 해라"라는 청천벽력 같은 말을 듣는다. 아내는 "그 말을 들었을 때 죽고 싶었다. 모든 것이 제 잘못인 것 같았다"라며 오열한다. 남편 역시 "왜 우리일까라는 생각밖에 들지 않았다"라며 죄책감이 꼬리에 꼬리를 물었다고 털어놓는다.

하루에 아이를 만날 수 있는 시간은 단 30분. 아내는 혹시라도 아이에게 먹일 수 있을까 싶어 냉동실을 모유로 가득 채우지만, 아이는 더 이상 모유조차 소화하지 못한다. 결국 아내는 입술에라도 모유를 발라주며 아이가 깨어나기를 기다렸다는데. 생후 7일 만에 희망이 없다는 말을 들었던 아이는 엄마의 생일을 함께 보내고 병실 침대에서 50일 사진까지 찍으며 온 힘을 다해 버텼다.

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또한, '60일 부부' 남편은 아이가 아픈 뒤 그 누구보다 밝았던 아내가 180도 달라졌다고 전한다. 외출할 때도 모자와 마스크로 얼굴을 가리고, 가족과의 연락까지 끊었다고. 아내는 "아이가 아픈데 남편과 웃으며 떠드는 모습을 상상하니 제 자신이 역겹게 느껴졌다"라고 속내를 전한다. 급기야 아내는 남편에게 "아이가 잘못되면 남편과 이혼할 생각이었다. 남편과 같이 있으면 웃을 수가 없다"라고 말해 모두를 놀라게 한다.

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부부의 이야기를 듣던 오은영 박사는 "자식이 아픈 것은 인간이 견뎌내기 어려울 정도로 고통의 강도가 크다. 부모가 대신 아파줄 수도, 해줄 수 있는 것도 없다"라며 두 사람의 아픔을 헤아린다. 그런 가운데, 이어진 '60일 부부'의 사연에 오은영 박사는 물론 MC들도 함께 눈물을 쏟는다는데. 모두를 오열하게 한 부부의 이야기는 무엇일까.

과연 '60일 부부'는 멈춰버린 시간을 다시 살아갈 수 있을까. 두 사람의 가슴 아픈 사연은 8월 17일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 181회에서 공개된다.

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tokkig@sportschosun.com