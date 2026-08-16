김종진, 한쪽 청력 잃은 상태…"왼쪽 고막 터져, 말소리는 안 들려 전화 못 받아"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 김종진이 한쪽 청력을 잃었다고 고백했다.

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14일 유튜브 채널 '송승환의 원더풀라이프'에서는 가수 김종진이 출연했다.

김종진은 "제가 어릴 때 장난치다가 왼쪽 고막이 터졌다. 어릴 때 좀 장난꾸러기여서 세네 살 때 황금박쥐를 보고 쌀뒤주 위에 올라가서 귀후비개를 양쪽에 꽂고 뛰어내렸는데 잘못 떨어졌다. 그 다음부터 왼쪽 귀가 (안 들린다)"며 "말하는 건 잘 안 들린다. 이쪽으로는 전화를 못 받는다. 근데 저음과 고음은 잘 들린다"고 밝혔다.

그렇게 한쪽 청력을 잃은 김종진은 "해군이나 공군 지원을 해도 못 가는 경우인데 해군홍보단에 가는 게 꿈이었다. 거긴 20명으로 되어있는 본격적인 밴드 음악이라 1년 내내 낙도위문단이라 해서 공연을 다닌다. 군대를 가서도 음악을 계속 할 수 있어서 거길 가고 싶은데 거긴 한쪽 청력이 부족한 사람은 못 들어간다"며 "그래도 무턱대고 가서 오디션을 봤다. 마침 거기서 기타병이 한 분 제대할 때가 됐고 후임을 구한다 해서 갔는데 선임병께서 아주 마음에 들어 하셨다"고 떠올렸다.

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김종진은 "그래서 작전을 짠 게 해군병원에 계시는 신체검사하는 의사 분들한테 '귀가 좀 안 들리는 애가 있는데 기타는 잘 친다. 얘를 넣었으면 좋겠으니 도와달라' 해서 신체 검사를 받으러 갔다. 제가 귀가 안 들리는 대신에 다른 건 다 괜찮았다. 그 당시 되게 열악했던 게 시계를 귀에 대고 눈을 감고 초침 소리를 나는 쪽 손을 들었다"고 밝혔다.

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그렇게 해군홍보단에 입대한 김종진. 김종진은 "왼쪽 귀가 안 들리면 방위병으로 근무해도 된다. 근데 음악이 좋아서 해군홍보단 갔다 하면 다들 이상하게 생각한다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com