'돌싱' 최고기, ♥이주은 "실명 위기까지"..결혼 앞두고 받은 큰 수술

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[스포츠조선 정유나 기자] 유튜버 최고기의 연인 이주은이 과거 망막박리로 수술을 받으며 실명 위기까지 겪었던 사실이 공개됐다.

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최근 최고기의 유튜브 채널에는 '실명 위기 여자친구를 구해준 남자친구'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 최고기와 이주은은 처음 만났던 순간부터 현재까지 함께한 추억을 사진과 함께 되짚었다.

이 과정에서 이주은이 눈 수술을 받았을 당시 모습도 공개됐다. 이주은은 앞서 망막박리 수술을 받은 바 있다.

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사진 속 이주은은 환자복을 입은 채 수술한 눈에 안대를 착용하고 있어 당시의 상황을 짐작하게 했다.

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당시를 떠올린 이주은은 "오빠 없었으면 저 눈 실명됐을 수도 있다"며 "오빠가 저 데리고 머리 감겨주러 다니고 계속 같이 있었다"고 곁을 지켜준 최고기에게 고마운 마음을 전했다.

이에 최고기는 "그런 일들이 있었기 때문에 우리가 이렇게 돈독해졌네"라며 지난 시간을 되돌아봤다.

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앞서 최고기는 지난 4월 방송된 TV CHOSUN 'X의 사생활'을 통해 연인 이주은과의 관계를 처음으로 공개했다. 이주은은 최고기의 유튜브 채널 PD로, 방송에서 최고기는 프러포즈 반지를 건네며 진심 어린 청혼을 해 눈길을 끌었다. 두 사람은 올해 제주도에서 결혼식을 올릴 예정이다.

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한편 최고기는 유튜버 유깻잎과 지난 2016년 혼전임신으로 결혼해 딸 솔잎 양을 낳았지만 2020년 이혼했다. 딸은 최고기가 육아 중이다.

jyn2011@sportschosun.com