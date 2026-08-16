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'권상우♥' 손태영, 캐나다 산불 여파…"뉴욕까지 연기 날아와 하늘 안 보였다"

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'권상우♥' 손태영, 캐나다 산불 여파…"뉴욕까지 연기 날아와 하늘 안 보였다"

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 손태영이 캐나다 산불 여파로 피해를 입었다고 밝혔다.

16일 손태영의 유튜브 채널에서는 '눈뜨자마자 붙어있는 손태영♥권상우 아침 vlog'라는 제목의 영상이 게재됐다.

손태영은 절친과 맨해튼 나들이에 나섰다. 손태영은 "날씨가 많이 좋아졌다. 캐나다에 정말 큰 산불이 나지 않았냐. 연기들이 다 날아와서 되게 공기가 안 좋았다. 하늘도 안 보였다. 오늘 다행히 나왔는데 하늘이 보인다"고 안도했다.

'권상우♥' 손태영, 캐나다 산불 여파…"뉴욕까지 연기 날아와 하늘 안 보였다"

지난달부터 캐나다는 계속되는 산불로 비상사태까지 선포했다. 지난달 중순에는 캐나다 동부 온타리오주에서 산불이 발생해 미국까지 산불 연기가 내려왔고, 8일에는 서부 브리티시컬럼비아주(BC)에서도 동시다발적으로 산불이 번지면서 주민 2만 명에게 대피령이 내려졌다. BC주는 주 전역에서 100곳 이상의 대형 산불이 잇따르자 비상사태를 선포했다.

식사하며 손태영은 아들 룩희 이야기를 꺼냈다. 손태영은 "룩희가 (스페인 축구 국가대표) 야말 패션을 따라하는 거 같다. 바지 길게 입고 셔츠 입고"라며 폭로했다. 이에 지인은 "야말이 (에르메스) 미니 켈리 메고 다니지 않냐"고 언급했고 손태영은 "그거 안 따라 해서 다행"이라 밝혀 웃음을 안겼다.

식사 후에는 자주 가는 옷 가게에서 옷 쇼핑을 했다. 대부분의 청바지를 이 곳에서 샀다는 손태영은 남편 권상우의 옷도 골랐다. 이에 지인이 "쇼핑할 때 남편 생각만 하네"라고 하자 손태영은 "남편도 그럴 거 같은데?"라며 달달한 부부애를 과시했다.

wjlee@sportschosun.com

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