김원효, 전성기에 '개콘'서 사라진 이유 "PD들에 안 좋은 소문 퍼져 복귀 못해" ('임하룡쇼')

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 김원효가 '개그콘서트'에 복귀하지 못했던 사연을 밝혔다.

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14일 유튜브 채널 '임하룡쇼'에서는 개그맨 김원효가 게스트로 출연했다.

KBS2 '개그콘서트'로 많은 사랑을 받았던 김원효는 "제가 사람들이 승승장구 했을 거라 생각하는데 나름 우여곡절이 많았다. 남들보다 빨리 신인상을 타고 남들보다 빨리 무너졌다"고 고백했다.

김원효는 "제가 KBS 사이에서 소문이 이상하게 났다. 코너를 내렸을 때 '바람의 나라'라는 드라마가 들어왔다. KBS 드라마라 같은 방송사니까 해도 되겠지? 싶었다. 새 코너를 짜려고 하고 있는데 드라마가 들어와서 드라마를 했다"며 "드라마가 촬영 장소가 완도였다. 일주일에 몇 번을 내려가야 하니까 '개콘'을 할 수가 없었다. 드라마를 끝내고 다시 복귀해야겠다 했는데 PD들 사이에서 '쟤는 연기하려고 개그를 발판 삼아 와서 신인상 타니까 바로 배우로 간다'고 소문이 나서 '개콘'에서 안 받아줬다"고 털어놨다.

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김원효는 "그래서 ('개콘'에) 못 들어가고 하다가 '개그스타 GCC어워드'를 하면서 조금씩 올라갔다. 우여곡절이 좀 있었다"고 고백했다.

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처음부터 개그맨이 꿈이 아니었다는 김원효는 "배우 때문에 서울에 올라온 건 맞다. 배우도 꿈이 없었는데 연극동아리에 들어갔다가 연극이 너무 재밌더라. 주체를 못하겠어서 서울에 올라가서 극단에 가든 연극영화과에 가야겠다 생각했다. 서울에 와서 방송연예학과에 들어갔는데 교수님이 '유머1번지' 김웅래 PD님이었다"며 "교수님이 의무적으로 학생들에게 개그맨 오디션을 보라 했는데 처음엔 떨어졌다. 근데 별로 안 웃긴 애가 붙었더라. 너무 열이 받았다. 한번만 더 해보고 붙으면 '저는 합격으로 만족하겠다'고 하고 나오려 했다. 그때 붙으면서 메이저 프로그램을 갈 수 있는 자격이 생겼다"고 개그맨이 된 계기를 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com