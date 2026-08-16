노슬비, 아이돌 성형 폭로 "나도 그 병원서 수술..웬만한 연예인들 다 해"

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[스포츠조선 정유나 기자] 'MZ 무당' 노슬비가 자신의 뒷트임 수술 경험을 공개하며 아이돌을 비롯한 연예인들의 성형에 대해 거침없는 발언을 내놨다.

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노슬비가 최근 SNS를 통해 뒷트임 수술을 받은 사실을 솔직하게 공개했다.

그러면서 노슬비는 "아이돌들 비밀 하나 알려주겠다"며 "갑자기 무대나 공항에서 선글라스를 낄 때가 있지 않느냐. 분명히 성형한 거다. 나도 그 병원에서 했기 때문"이라고 주장했다.

이어 자신의 발언 취지에 대해 "제가 이 영상을 올리는 취지는 '성형을 하세요'가 아니다"라며 "여러분들이 환상을 가지고 예쁘다고 하는 연예인들도 다 성형을 한다는 것"이라고 말했다.

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노슬비는 "물론 안 하는 1%의 연예인들도 있지만 웬만한 연예인들은 다 했다"며 "그러니까 너무 연예인들을 높게 보지 말고 본인을 낮추지 말아라. 다 헤어, 메이크업을 받아서 예쁜 것"이라고 강조했다.

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노슬비는 "질투가 아니라 진실"이라며 연예인들의 외모에 대한 자신의 생각을 솔직하게 밝혔다.

앞서 노슬비는 코와 가슴 성형수술을 받은 사실도 공개하며 성형 경험을 숨기지 않는 솔직한 모습으로 화제를 모은 바 있다.

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한편 노슬비는 2023년 MBN 예능 '고딩엄빠3'를 통해 싱글맘 일상을 공개했으며, 지난 2월 공개된 디즈니+ '운명전쟁49'에 출연해 화제를 모으고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com