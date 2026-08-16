김석훈, 유재석 선물 대놓고 거절 "포장 너무 많아 이제 주지 말라고" ('미우새')

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[스포츠조선 이우주 기자] '미우새' 김석훈이 유재석의 선물을 거절했다고 밝혔다.

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16일 방송된 SBS 예능프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 김석훈이 스페셜MC로 출연했다.

MZ세대들에게 '쓰레기 아저씨'로 통하는 김석훈. 김석훈은 마음에 드는 가전들을 줍는 꿀팁에 대해 "공기청정기 같은 걸새 제품이 나왔다고 쓰던 걸 버리시는 분들도 많다"며 "이사를 자주 가는 동네로 가야 하는데 젊은 사람들이 많이 가는 곳을 가야 한다. 나이 드신 분들은 잘 안 버리신다. 동탄 같은 곳이 좋다"고 추천했다.

MBC '놀면 뭐하니?'에 출연하며 한때 '유라인'에 입성했던 김석훈. 하지만 김석훈은 유재석의 선물을 거절했다고. 김석훈은 "출연했던 방송이 결과가 좋아서 유재석 씨가 명절에 선물을 보낸다. 고기를 보낸다"며 "아시겠지만 고급이면 고급일수록 포장이 많다. 좋은 고기라 포장이 다섯 겹은 됐던 거 같다. 일회용 포장지가 너무 많아서 재석 씨한테 전화를 해서 '마음은 고마운데 포장이 싫어서 다음부턴 안 해줬으면 좋겠다'고 했다. 이해해 주더라"라고 밝혔다.

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이에 서장훈은 "과대 포장된 1억 명품 시계vs포장지 없는 소소한 선물 중에 뭘 받겠냐"고 물었고 김석훈은 "제가 1억짜리는 아니지만 비슷한 시계를 사본 적이 있다. 플라스틱은 없고 종이로 잘 되어있더라. 그래서 1억 짜리를 고를 거 같다"고 솔직히 밝혀 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com