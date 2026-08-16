결정사 등급 듣고 충격 받은 10년 차 걸그룹, "뭐 먹고 사냐" 결혼·출산 계획 솔직 고백

유튜브 콘텐츠 '뭐 먹고 사냐' 우주소녀 설아. 사진제공=새고_F5

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[스포츠조선 권영한 기자] 그룹 우주소녀(WJSN) 설아가 결혼정보회사(결정사)를 찾아 30대 싱글 여성으로서 맞닥뜨린 결혼과 미래, 출산에 대한 솔직한 속내를 털어놨다.

최근 유튜브 채널 '새고_F5'에는 웹예능 '뭐 먹고 사냐' 에피소드 1화 '아이돌이 결정사를 간다면 | 결혼 해야 할까?'가 공개됐다. 이날 설아는 웨딩드레스를 입은 모습으로 강남 한복판의 결혼정보회사를 방문해 1:1 상담을 진행했다.

유튜브 콘텐츠 '뭐 먹고 사냐' 우주소녀 설아. 사진제공=새고_F5

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상담실로 향하는 길, 설아는 "2030 여성분들이라면 한 번쯤 생각해 보셨을 결정사에 오게 됐다"라며 "나 같은 스펙을 가진 여자는 어떤 반응이 나올지 알아보기 위해 왔다"고 방문 이유를 밝혔다.

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상담에 나선 커플매니저는 나이, 외모, 소득, 학력, 가정환경 등 결정사의 평가 기준을 제시했다. 단 고객의 조건에 따른 점수표가 있지는 않다면서, '어디까지나 방송용'이라고 설명했다.

상담사는 설아의 외모에 대해 "외모는 논할 필요도 없이 무조건 5점 만점"이라고 했고, 자산 규모는 4점을 줬다. 그밖에 나이 4점, 집안 4점, 학력에는 1점을 줬다.

유튜브 콘텐츠 '뭐 먹고 사냐' 우주소녀 설아. 사진제공=새고_F5

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상담사는 "부모님의 직업과 가정환경은 자녀의 인성과 생활 태도, 경제 관념을 판단하는 핵심 지표"라고 설명하기도 했다.

설아는 10년의 연예계 활동 동안 뒤늦게 정산을 받았음에도 꾸준히 저축해 30대 기준 우수한 재산 점수를 받아 눈길을 끌었다. 또 고졸에 그쳐 받게 된 '학력 1점'에는 "음악에 몰두하느라 학교를 (때려쳤다…)"며 솔직한 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

종합 결과는 최종 'B등급'이었다. 설아는 안도하면서도 "더 적나라하게 얘기해 주셔도 된다. 어차피 집에 가서 자기 전에 울면 된다"며 흔들리는 멘탈을 부여잡았다.

유튜브 콘텐츠 '뭐 먹고 사냐' 우주소녀 설아. 사진제공=새고_F5

이날 상담에서는 대중이 궁금해하는 결정사의 비하인드도 대거 공개됐다.

상담사는 "남성 회원들이 가장 먼저 제시하는 기준이 '여성 나이 34세 이하'이다. 출산 이슈와 직결되기 때문"이라며 35세가 넘어가면 매칭 조건이 크게 달라진다고 전했다.

일반 가입비는 300만~500만 원 선에서 시작하지만, 본인의 조건 대비 까다로운 상대 조건을 요구하거나 VIP 맞춤 매칭을 원할 경우 1000만 원대 이상으로 상향된다.

최근 데이팅 앱 등에서 빈번한 신분 위장이나 유부남 가입 문제를 차단하기 위해 혼인관계증명서, 가족관계증명서, 졸업증명서 등 원본 서류도 철저하게 검증한다고 밝혔다

유튜브 콘텐츠 '뭐 먹고 사냐' 우주소녀 설아. 사진제공=새고_F5

상담을 마친 뒤 제작진과의 식사 자리에서 설아는 30대 여성으로서 느끼는 결혼과 출산에 대한 진짜 속내를 털어놨다.

설아는 "결혼이나 출산에 대해 깊게 생각해 본 적이 별로 없다. 깊게 생각해 보지 않았다는 건 '내가 진짜로 원하지 않는 게 아닐까'라는 생각이 들더라"고 말했다.

또 친언니의 결혼 생활을 언급하며 생각의 변화가 있었음을 언급하기도 했다. 설아는 "언니가 결혼하고 너무 잘 사는 모습을 보니 부러웠다. 나이가 많이 들었을 때 가정이 엄청 큰 힘이자 원동력이 될 것 같더라. 30대가 지나고부터 조금씩 삶의 원동력을 잃어가는 기분이 드는데, 결혼을 하면 새로운 삶의 단계가 생기는 것 같다"며 삶의 방향성에 대해 진솔하게 털어놨다.

'뭐 먹고 사냐'는 10년 차 아이돌이라는 화려한 이면 뒤에 숨겨진 30대 청춘의 지극히 현실적인 고민을 보여준다. '결정사'라는 소재를 통해 30대가 마주한 결혼, 비혼, 출산, 그리고 삶의 원동력에 대한 이야기를 솔직하게 이끌어내며 시청자들의 높은 공감을 얻었다.

권영한 기자 kwonfilm@sportschosun.com