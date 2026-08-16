'45세' 조여정, 짜장면 1년에 두번만 "손 벌벌 떨며 먹어..현타 왔다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 조여정이 냉장고 속 식재료부터 치팅 메뉴까지 공개하며 남다른 자기 관리 비법을 털어놨다.

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16일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에는 배우 조여정과 하석진이 출연했다.

이날 조여정의 관리 비법이 담긴 체질 맞춤형 냉장고가 공개됐다. 체질에 잘 맞아 평소 챙겨 먹는 식재료부터 피하고 있는 음식까지 솔직하게 공개했다.

조여정의 냉장고에는 생각보다 많은 식재료가 들어 있지 않았다. 평소 케이크와 도넛 등 단 음식을 좋아하는 만큼 당 관리에도 신경 쓰고 있다고 밝혔다.

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또한 조여정은 메밀과 녹두 등을 좋아하지만 유제품과 고기는 먹지 않는다고 설명했다. 그는 "고기를 자주 먹으면 몸이 힘들어한다. 열성이 많은 걸 못 먹는다"며 "마늘과 양파도 없다"고 말했다. 이어 이날 음식을 만들어줄 셰프들에게 "식재료가 없어서 죄송하다"고 미안한 마음을 전하기도 했다.

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그렇다고 철저하게 식단만 지키는 것은 아니었다. 조여정은 치팅데이에는 짜장면, 라면, 피자 등을 먹는다고 고백했다.

그는 "1년에 짜장면, 라면을 한 번씩만 먹으려고 했다. 스스로 정한 거다"라며 "작년부터 현타가 오더라. 그래서 1년에 두 번씩 먹는다"고 털어놨다. 이어 "먹을 때 손을 벌벌 떨면서 먹는다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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특히 이날만큼은 평소와 달리 마음껏 먹겠다는 의지를 드러냈다. 조여정은 "오늘은 최대로 맛있게 먹고 싶다. 고칼로리도 기꺼이 먹겠다"며 "디저트까지 다 먹고 싶다"고 기대감을 나타냈다.

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jyn2011@sportschosun.com