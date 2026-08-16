린 母, 이수와 이혼 심경 "갑자기 헤어진다고 찾아와, 얼마나 힘들었으면 그랬을까" ('미우새')

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[스포츠조선 이우주 기자] '미우새' 린의 어머니가 딸의 이혼 심경을 밝혔다.

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16일 방송된 SBS 예능프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 속초 여행을 떠난 린 모녀의 모습이 담겼다.

속초에서 가보고 싶었던 맛집들을 투어한 린은 "바다뷰 호텔로 데려가겠다"며 어머니를 어디론가 데려갔다. 린이 준비한 건 차박. 린은 "약간 실망스러운 거 같은데"라고 떠봤고 어머니는 "좀 (그렇다)"이라고 솔직히 말해 웃음을 안겼다.

차박을 위한 작업을 마친 뒤, 린은 어머니와 진솔한 이야기를 털어놨다. 린은 "화장실에서 뜨개질하는 거 걱정되냐"고 넌지시 물었고 어머니는 "사람들이 자꾸 너 왜 그러냐 물어본다"고 토로했다.

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린은 '미운 우리 새끼' 첫 출연 당시 화장실에서 생활하는 모습을 공개한 바. 린은 "사람들이 정서적으로 걱정 많이 해주시더라. 화장실에 있는 거 너무 걱정하지 마라"라고 밝혔고 린은 "다 이해한다"고 밝혔다.

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그러면서 린은 어머니에게 "나한테 서운한 거 없냐"고 물었다. 이에 머뭇거리던 어머니는 "갑자기 이혼한다 찾아와서"라고 말을 꺼내며 "요즘 이혼이 흔하다 해도 부모 마음이 그렇지 않다. 잘 살면 좋지만 어쩔 수 없는 거 아니냐. 얼마나 힘들었으면 그랬을까 싶다가도"라고 말을 잇지 못했다. 이에 린은 "내가 더 잘 살겠다"고 씩씩하게 말했다.

어머니가 가장 좋아하는 린의 노래는 '어머니의 꿈'. 해당 곡은 린이 부르면서도 눈물을 보여 화제가 되기도 했다. 린은 "그 노래 가사 쓸 때 엄마한테 문자했다. '엄마 꿈이 뭐냐'고 물었는데 '너희들 건강하고 행복한 거'라 했다. 어머니의 꿈이 나의 행복인 게 짠했다"며 "어머니 건강해야 한다. 이제 병원에 언제 가냐"고 물었다.

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어머니는 알고보니 간경화를 앓았다고. 린은 "더 심해지만 간암이 되는 거니까 조심해야 되는 상황이었는데 빨리 알게 돼서 다행이다. 그때 엄마 병원 쫓아다니면서 엄마가 아프고 그런 걸 상상을 못했는데 그런 날이 오니까 너무 당황했다. 엄마가 건강했으면 좋겠다"고 진심을 전했다.

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wjlee@sportschosun.com