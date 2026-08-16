'허양임과 이혼' 고지용, 몰라보게 달라졌다..볼살 확 오른 근황

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 젝스키스 출신 고지용이 이혼 발표 후 근황을 공개해 눈길을 끌었다.

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고지용은 16일 자신의 SNS에 "콘서트 성황리에 마친 상혁이와 홍규, 성욱이와 주말 점심"이라는 글과 함께 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 고지용이 김상혁, 홍규, 최성욱과 함께 식사를 하며 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 오랜만에 만난 이들과 함께 밝은 표정을 짓고 있는 모습이 눈길을 끈다.

특히 고지용은 이전보다 얼굴에 살이 오른 모습으로 건강해진 근황을 전했다. 앞서 그는 한동안 야위어진 모습이 공개되면서 건강 이상설에 휩싸인 바 있다.

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한때 체중이 63kg까지 줄었던 고지용은 이후 한 예능에 출연해 당시에 대해 "전체적으로 간 기능이 떨어졌다. 간 수치가 급격하게 올라 입원했고, 어머니가 병원으로 달려오실 정도였다"고 밝혔다.

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한편 고지용은 지난달 자신의 SNS를 통해 가정의학과 전문의 허양임과 약 2년 전 이혼했다고 직접 밝혔다. 고지용과 허양임은 2013년 결혼해 이듬해 아들 승재 군을 품에 안았지만, 결혼 11년 만에 각자의 길을 걷게 됐다.

jyn2011@sportschosun.com