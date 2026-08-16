김승수 "대상포진으로 반신마비·실명 위기, 의사도 후유증 남을 거라 생각" ('미우새')

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[스포츠조선 이우주 기자] '미우새' 김승수가 과거 대상포진 투병을 고백했다.

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16일 방송된 SBS 예능프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 김형묵을 만난 김승수의 모습이 담겼다.

김승수는 과거 대상포진으로 큰일날 뻔한 일을 떠올렸다. 김승수는 "대상포진 걸려서 죽을 뻔했다. 얼굴에 수포가 다 났다. 느낌이 포크로 얼굴을 꽂아서 옆으로 긁는 듯한 고통이었다. 아무리 진통제를 다 때려 넣어도 잠을 잘 수가 없다. 이 균이 어디로 침투하느냐에 따라서 그쪽 기능이 마비가 되는 것"이라며 "만약 오른쪽 뇌로 침투하면 왼쪽이 반신마비가 오는 거다. 마지막으로 안과에 갔을 때 결막 쪽으로 균이 침투한 거 같다고 하더라. 시신경으로 가면 시력 상실이다. 그래서 앞으로 어떻게 살아야 될까 뒤돌아보게 되더라"라고 털어놨다.

신동엽은 "저는 김준호 결혼식 때 (봤는데) 뭔가 이상하더라. 메이크업을 두껍게 해서 그나마 가렸는데 심할 때 사진을 보여줬는데 제가 여태까지 본 대상포진 중에 제일 심했다. 다른 곳도 아니고 얼굴로 와서 큰일날 뻔했다"고 밝혔고 김승수의 어머니는 "실명할 수도 있다는 얘기를 듣고 엄청 힘들어했다"고 털어놨다.

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다행히 현재는 흉터 하나 없이 말끔하게 치료됐다. 김승수는 "천만다행이다. 선생님도 심각한 후유증이 남을 거라 생각했는데 한 번 더 기회를 얻은 느낌이다. 50대 넘어가면 우습게 생각하면 안 된다"고 강조했다.

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wjlee@sportschosun.com